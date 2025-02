La Principessa Stéphanie parla della sua famiglia: “Quando qualcosa non va, bisogna dirlo”

In un’intervista concessa al magazine Gala giovedì 13 febbraio, la Principessa Stéphanie ha svelato diverse foto di archivio molto personali.

La Principessa Stéphanie, che ha appena festeggiato i suoi 60 anni il 1° febbraio, ha scelto di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Questa volta però ha fatto un’eccezione mostrando alcuni scatti inediti alla rivista Gala. Tra questi c’è una foto di lei insieme al suo Golden Retriver che risale al 1980.

Pubblicità

Le foto della Principessa sono conservate negli archivi del Palazzo del Principe, un tesoro che condivide con il pubblico in occasioni più che rare.

@Archivio della Principessa Stéphanie sulla rivista Gala del 13 febbraio 2025

Secondo il magazine, la Principessa Stéphanie non ama farsi definire dal suo passato. Si prende la responsabilità dei suoi errori senza mai pensarci troppo, preferisce guardare al futuro: “Guardo dritto davanti a me. Sempre”, ha affermato a luglio scorso. A 60 anni, la sorella del Sovrano non ha paura del tempo che passa e afferma che l’età è un concetto relativo. “L’età è nel cuore, nella testa. Ma soprattutto non è il numero scritto su un passaporto”, ha dichiarato.

La Principessa Stéphanie a mare con suo padre, il Principe Ranieri III ©Archivi del Palazzo del Principe

Fiera della strada che ha percorso, ci tiene a sottolineare che la verità e l’onestà sono valori a cui è sempre stata legata, insiti nell’educazione ricevuta dalla famiglia Grimaldi. “Nella nostra famiglia ci dicevamo tutto, non ci mentivamo mai”, ha raccontato nel libro L’homme et le prince. Questa onestà e questa lealtà nei confronti del prossimo sono valori che la Principessa difende a spada tratta, anche se a volte questo comporta dover dire cose scomode. “Quando qualcosa non va, bisogna dirlo”, afferma nell’intervista.

La Principessa Stéphanie ha anche rivelato che in quanto membro della famiglia Grimaldi ha un dovere profondo nei confronti di Monaco e dei suoi abitanti: “Nel ruolo che rivesto a Monaco, al fianco di mio fratello, o dei miei genitori in passato, non ascolto me stessa, devo rappresentare il nostro Paese”.

La Principessa Stéphanie festaggia 60 anni: “Ho semplicemente preso la vita così come veniva”

“Abbiamo creato il nostro piccolo rifugio”

Oggi, la luce dei riflettori non è più così allettante. Dopo anni di impegno pubblico, la Principessa si è progressivamente ritirata dalla scena mediatica e ha preferito dedicare le sue energie ad altre cause a cui tiene molto, come la tutela degli animali. Trasferitasi nella tenuta di 50 ettari di Fontbonne, nel comune di Peille, trascorre una vita tranquilla circondata dai suoi animali. “Accolgo gli animali che sono stati sottratti a chi li maltrattava. Mi occupo di salvarli”.

Oltre a trascorrere il tempo con gli animali, la Principessa si gode pienamente la sua famiglia. Aveva già condiviso la gioia di essere diventata nonna delle sue due nipotine, Victoire e Constance: “Essere nonna è una felicità indescrivibile, magica”. Oggi, “la sua casa risuona delle risate delle sue due nipoti”, scrive il magazine Gala. “Amo le grandi famiglie, quelle dove ci si riunisce tutti insieme. Con i miei figli ci sono riuscita. Siamo molto uniti. Abbiamo creato il nostro piccolo rifugio e oggi si sta ingrandendo. E sapete una cosa? È ancora più bello!”.

Secondo la Principessa Stéphanie, il Principe Ranieri III ha “salvato il circo”