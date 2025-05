La Princesse Stéphanie honore les nouvelles recrues des Carabiniers du Prince lors d’une cérémonie traditionnelle

Monaco a accueilli huit nouveaux gardiens de la Famille Princière lors d’une cérémonie empreinte de tradition militaire.

Sous le soleil, ce jeudi 15 mai, la caserne des Moneghetti a vibré au son de l’Orchestre des Carabiniers du Prince lors de la cérémonie de présentation au Fanion, bénédiction et remise d’insignes aux huit élèves Carabiniers de la promotion « Némorin Lignond ». Cet événement solennel s’est déroulé sur l’aire d’atterrissage pour hélicoptère, sous le regard attentif du colonel Tony Varo, commandant supérieur de la Force Publique, et du lieutenant-colonel Maxime Yvrard, chef de corps des Sapeurs-Pompiers.

Les familles des nouvelles recrues ont également assisté à ce moment charnière de la carrière de ces jeunes militaires, marquant leur entrée officielle dans le prestigieux Corps des Carabiniers, fondé en 1817 par le Prince Honoré Grimaldi.

Un rituel immuable au service du Prince

La cérémonie a respecté un protocole bien établi, débutant par l’accueil du lieutenant-colonel Martial Pied, chef de corps, suivi de la revue des troupes. Point d’orgue de l’événement, la présentation du Fanion de la Compagnie aux futurs Carabiniers a précédé la remise des insignes par la Princesse Stéphanie, marraine du Corps des Carabiniers depuis plusieurs années.

Ces insignes, symboles d’appartenance à cette unité d’élite, ont ensuite été bénis par l’abbé Christian Venard, aumônier de la Force Publique, soulignant la dimension spirituelle de l’engagement. L’hymne monégasque, interprété par l’Orchestre des Carabiniers et repris par l’ensemble des militaires présents, a clôturé cette cérémonie traditionnelle.

Ayant prêté serment au Prince Souverain et à sa famille le 12 mai 2025, ces jeunes recrues prendront officiellement leurs fonctions le 19 mai, rejoignant ainsi les 124 Carabiniers chargés de protéger le Prince et son entourage, d’assurer la garde du Palais et de participer aux cérémonies officielles de la Principauté.

Un hommage à Némorin Lignon

La promotion porte le nom de Némorin Lignon, Carabinier originaire de Pouzolles dans l’Hérault, qui a rejoint le Corps en 1912 avant d’être mobilisé au début de la Première Guerre mondiale. Affecté au 44e régiment d’infanterie, il est décédé le 26 avril 1916 des suites d’une maladie contractée au front près de Verdun, et a été reconnu « Mort pour la France ».

