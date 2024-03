Un double vinyle de l’Orchestre des Carabiniers du Prince célèbre l’Héritage Musical de Monaco

De gauche à droite, le Major Drean, Jean-Charles Cureau et Martiel Pied, lors de la présentation du vinyle- ©Cédric Bernard

À l’occasion de la soirée de Gala de l’Orchestre des Carabiniers du Prince, le 7 mars dernier, un nouvel album double vinyle de l’Orchestre était présenté.

Ce nouveau projet musical vise à la préservation du riche patrimoine musical monégasque, articulé autour de quatre faces distinctes :

Disque 1 Face A : Cérémonial militaire monégasque

Disque 1 Face B : Conservation du patrimoine immatériel

Disque 2 Face C : Hommage au Prince Rainier III

Disque 2 Face B : Extrait du répertoire musical 2024

Initié en 2022, ce projet a bénéficié du soutien de figures clés telles que Madame Françoise Gamerdinger, Directrice des Affaires Culturelles, et Monsieur Jean-Charles Curau, président de la Sogeda.

Major Drean, Françoise Gamerdinger et le lieutenant-colonel Martial Pied – ©Cédric Bernard

Pour marquer le centième anniversaire de la naissance du Prince Rainier III, le projet s’est enrichi d’œuvres contemporaines d’époque ainsi que d’un poème écrit de la main du Prince Rainier lui-même, intitulé « Piccola citta », découvert dans les archives du Palais Princier par le chef d’orchestre, le Major Drean.

Cette pièce a été jouée en première mondiale lors du concert. Le projet est également accompagné d’un enregistrement de l’hymne national monégasque, réalisé « a capella », sous la houlette de Karyn Ardisson-Salopek pour garantir une prononciation impeccable.

Une séance de répétitions musicales avec l’Orchestre des Carabiniers du Prince

Concernant la conception visuelle de la pochette, la Direction des Affaires Culturelles a désigné l’artiste Anthony Alberti pour créer une œuvre artistique en harmonie avec les thèmes abordés et la Compagnie des Carabiniers du Prince.

« Comment réaliser une œuvre qui représente l’essence de cette unité militaire, en une seule représentation ? J’ai alors décidé de procéder comme à mon habitude, en demandant une multitude de matériaux, objets, instruments et autres décorations, qui font le quotidien de ces hommes d’honneur au service d’une même cause : Honneur, Fidélité et Dévouement », explique l’artiste.

Pochette de l’album par Anthony Alberti

Un hommage musical profond, capturant l’essence même de la culture et de l’histoire monégasque, ce projet reflète l’engagement continu envers l’art et le patrimoine de la Principauté.

Ce double vinyle, bien que non destiné à la vente, est disponible en téléchargement sur le site officiel des Carabiniers du Prince pour toute cérémonie protocolaire officielle.