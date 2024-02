Le Centenaire du Prince Rainier III est officiellement terminé

Le Comité et la Famille Princière se sont réunis une dernière fois au Palais Princier. ©Frédéric Nebinger / Direction de la Communication

Le Comité des Commémorations du Centenaire de la naissance du prince Rainier III s’est réuni une dernière fois mardi soir.

Publicité

Au Palais Princier, le Prince Albert II, la Princesse Stéphanie et la Princesse Caroline étaient présents pour le clap de fin des commémorations qui auront rythmé l’année en Principauté. Et avec eux, l’ensemble des représentants institutionnels de Monaco, dont Pierre Dartout, Ministre d’Etat, et Brigitte Boccone-Pagès, Présidente du Conseil Nationale.

La Famille Princière et les membres du Comité ont pu regarder le film retraçant l’année de commémorations. ©Frédéric Nebinger / Direction de la Communication

L’occasion pour la Princesse Stéphanie, Présidente du Comité des Commémorations, de remercier l’ensemble des équipes qui ont permis le bon déroulement de la journée du 31 mai 2023, point de départ des commémorations, mais également de l’ensemble des manifestations qui ont eu lieu tout au long de l’année, riche en évènements, en hommages et en témoignages d’affection envers le Prince Rainier III.

La Famille Princière et les membres du Comité ont également pu découvrir, en avant-première, le film retraçant cette année de commémorations, produit et réalisé par la Direction de la Communication.

Centenaire de naissance du Prince Rainier III : « La journée du 31 mai était magique »