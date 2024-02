Centenaire de naissance du Prince Rainier III : « La journée du 31 mai était magique »

Les commémorations du Centenaire Rainier III se sont achevées. Après une année de célébrations, la Princesse Stéphanie a rendu un dernier hommage au Prince Rainier III et est revenue sur les moments forts de cette année 2023.

« C’était encore mieux que ce que j’ai pu imaginer ». Dans l’antre du Palais Princier, la Princesse Stéphanie s’est confiée sur l’année passée, interviewée pour l’occasion par Monaco Info.

« C’était un pari fou de faire des commémorations sur une longue période (…) On a convaincu tout le monde que c’était une bonne idée, qu’il fallait le faire et montrer toutes les facettes du Prince Rainier (…) Qu’on le découvre ou le redécouvre à travers ses passions et sa première passion, c’était Monaco », admet la seconde fille du Prince Rainier III.

Mon père adorait ces moments avec les monégasques, et les résidents aussi.

« Le plus beau cadeau c’est que tout le monde ait participé », poursuit la Princesse Stéphanie, évoquant la journée du 31 mai 2023, où le Rocher était le théâtre du lancement des commémorations. « Cette journée incroyable, se remémore la Princesse, de voir le monde qu’il y avait, tout le monde était de bonne humeur, grands et petits (…) Mon père adorait ces moments avec les monégasques, et les résidents aussi. À chaque fois qu’il y avait un événement, il réunissait tout le monde donc c’était vraiment à son image. »

L’année a été ponctuée de nombreuses expositions en hommage au Prince Rainier III, dont certaines sont encore en cours, et de multiples projets et événements tels que la réalisation d’un documentaire dans lequel le Souverain se raconte lui-même, ou encore la mise en scène d’une pièce de théâtre dans laquelle il avait joué étant jeune. « Tout ce qui s’est passé s’est super bien passé et a été un succès donc je ne peux qu’être très heureuse, très fière d’avoir pu faire ça pour lui », sourit la Princesse Stéphanie, qui réitère son excellent souvenir de la « journée magique du 31 mai ».

Quand je m’investis dans un projet, je vais jusqu’au bout

À la question de sa forte implication dans ces projets, la Princesse répond avoir « peut-être pris ce trait de caractère de mon papa. » « Quand je m’investis dans un projet, je vais jusqu’au bout, je donne tout pour que ça réussisse et que ça soit un succès, comme lui ne lâchait rien. » Avec une pensée pour Albert Croesi, secrétaire du Comité d’organisation du Centenaire, disparu dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 juin 2023, à l’âge de 62 ans. « Il nous a quitté trop tôt dans ces commémorations (…) Ça n’a pas été facile de les continuer sans lui. C’est vrai que sans l’enthousiasme, l’énergie d’Albert et de ses équipes, on aurait jamais pu faire tout ce qu’on a fait », conclut, émue, la Princesse Stéphanie.

