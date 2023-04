Nouveau succès et année record pour le Tournoi Sainte Dévote

La 11ème édition du Tournoi Sainte Dévote de Rugby organisée par la Fédération Monégasque de Rugby en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco s’est déroulée samedi 22 avril au Stade Louis II.

Les sourires ont inondé la pelouse du stade Louis II tout au long de la journée. Avec pas moins de vingt équipes U12 provenant de dix-septs pays, de nombreux jeunes rugbymen se sont réunis sous les yeux du Prince Albert II, la Princesse Charlène, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella.

Au terme d’une journée de compétition riche en essais, l’équipe sud africaine des Blue Bulls Pretoria a décroché le trophée en remportant la finale face aux Barbarians géorgiens.

Les Blue Bulls Pretoria ont remporté la 11e édition du Tournoi Sainte Dévote (Photo © Romain Boisaubert/Monaco Tribune)

Membre de l’équipe, Sandile Majola a reçu le titre de meilleur joueur du tournoi. Le trophée de meilleure joueuse a lui été décerné à Erin Shire de l’équipe monégasque.

Dans la matinée, l’équipe monégasque avait déjà reçu le Trophée Sainte Dévote, honorant depuis 2009 le vainqueur du match opposant la Fédération Monégasque de Rugby et le Rugby Club Lucciana.

Les Impi’s présents pour l’occasion

Victorieuse du Melrose Sevens, l’équipe des Impi’s a présenté son trophée au public, en présence de Tyler Bush, parrain du tournoi et capitaine de l’équipe.

« Je suis avec les Impi’s depuis trois ans maintenant. Cela a porté ses fruits cette fois-ci à Melrose, ce qui représente beaucoup pour nous, s’est-il réjoui.

L’équipe monégasque a brillé lors de cette 11e Tournoi Sainte Dévote (Photo © Romain Boisaubert/Monaco Tribune)

Nous avons gagné ce trophée pour la Fondation Princesse Charlène de Monaco et pour les causes qu’elle soutient. Je suis très fier d’être le parrain du Tournoi Sainte Dévote 2023. Ce tournoi est une expérience magique pour les jeunes joueurs de rugby du monde entier qui se réunissent, se lient d’amitié et apprennent les uns des autres. »

Dans l’après-midi, l’activité « Rugby pour tous » a connu un véritable succès, en proposant des parcours adaptés aux enfants et aux jeunes adultes porteurs de handicap.

Les animations « Rugby Tots » ont eu du succès auprès des jeunes enfants (Photo © Romain Boisaubert/Monaco Tribune)

Les animations « Rugby Tots » ont permis aux enfants de 2 à 7 ans d’être accompagnés dans leurs premiers pas avec un ballon ovale. Une journée inoubliables pour toutes ces jeunes pousses.