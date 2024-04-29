Княжеская семья на церемонии награждения победителей гонки Формулы-Е

Княжеская семья присутствовала на 7-ой гонке Формулы-Е в Монако © Дирекция по связям / Фредерик Небингер (Frédéric Nebinger).

В субботу, 27 апреля, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен с детьми – наследным принцем Жаком и принцессой Габриэллой – присутствовали на 7-й гонке Формулы-Е в Монако.

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Они не пропускают ни одного автомобильного события в Монако. Княжеская семья присутствовала на гонке электрических болидов в рамках чемпионата мира АВВ ФИА Формулы-Е.

Княжеские близнецы были одеты, как шикарные рокеры, в кожаные куртки: принцесса Габриэлла – в розовую, а наследный принц Жак – в черную. Как всегда элегантная Княгиня Шарлен облачилась в кремовые брюки, куртку и черные туфли-лодочки. Полный комплект от Louis Vuitton.

По окончании гонки Князь Альбер II вместе со своим сыном Жаком вручил кубок победителю, Митчу Эвансу. Затем Княгиня Шарлен со своей дочерь Габриэллой позравила Ника Кассиди, пришедшего вторым. Оба новозеландских пилота выступали за команду Jaguar TCS Racing.

© Эрик Матон (Eric Mathon) и Микаэль Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

© Эрик Матон (Eric Mathon) и Микаэль Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Княжеская семья знакомится с Монако в парке Miniatur Wunderland

© Эрик Матон (Eric Mathon) и Микаэль Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

© Эрик Матон (Eric Mathon) и Микаэль Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

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