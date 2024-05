La Famille Princière inaugure le nouveau bateau des sapeurs-pompiers de Monaco

Le Couple Princier a décidé de le baptiser Prince Jacques en hommage à leur fils.

Ce samedi 4 mai, le Prince Albert II, la Princesse Charlène, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella étaient réunis pour inaugurer le nouveau bateau d’incendie et de sauvetage des sapeurs-pompiers de Monaco.

Le nouveau bateau aux couleurs de la Principauté © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Pour l’occasion, toute la Famille Princière s’est retrouvée à Fontvieille en compagnie de Monseigneur Dominique-Marie David et l’Abbé Christian Venard qui ont béni l’embarcation. Après une présentation technique du bateau, le Couple Princier et leurs enfants sont montés à bord du nouveau bateau pour rejoindre le port Hercule, son port d’attache, où l’embarcation et la Famille Princière ont été accueillis sous les « Grandes Eaux ».

Accueil du bateau dans le port Hercule sous les Grandes Eaux © Direction de la Communication / Manuel Vitali

C’est au Yacht Club de Monaco que le nom du bateau, souhaité par le Souverain, a été dévoilé : Prince Jacques.

La Famille Princière inaugure le nom du nouveau bateau © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Un bateau à la pointe de la technologie

Le « Prince Jacques » a été commandé sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des pompiers de Monaco. Il est équipé des dernières technologies en matière de lutte contre les incendies et de sauvetage.

Par exemple, le transducteur tridimensionnel permet de détecter les objets immergés ou à moitié submersibles. Le système gyroscopique assure, lui, une grande stabilité au bateau, même dans des conditions météorologiques difficiles. Enfin, une caméra thermique est reliée au radar pour une meilleure visibilité même dans des environnements difficiles et embrumés.