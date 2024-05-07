Княжеская семья торжественно открыла новый пожарно-спасательный корабль Монако

Княжеская чета решила назвать корабль «Принц Жак» в честь своего сына.

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В субботу, 4 мая, Князь Альбер II, Княгиня Шарлен, наследный принц Жак и принцесса Габриэлла собрались на торжественное открытие нового пожарно-спасательного корабля Монако.

Новый корабль в цветах флага Княжества – © Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)

По этому случаю вся княжеская семья собралась в Фонвьей вместе с монсеньором Домиником-Мари Давидом и аббатом Кристианом Венаром, которые освятили новый корабль. После технической презентации корабля княжеская семья поднялась на его борт и отправилась в порт Эркюль – порт его приписки – где он вместе с княжеской семьей был встречен фонтанами «Большой воды».

Встреча корабля в порте Эркюль фонтанами «Большой воды» – © Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)

По пожеланию Князя в Яхт-клубе Монако кораблю было присвоено название: Принц Жак.

Княжеская семья торжественно присваивает название новому кораблю – © Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)

Княжеская семья на церемонии награждения победителей гонки Формулы-Е

Высокотехнологичный корабль

«Принц Жак» изготовлен на заказ и отвечает особым требованиям пожарных Монако. Он оснащен новейшими спасательными технологиями и технологиями борьбы с пожарами.

Например, трехмерный датчик позволяет находить полностью или частично затопленные объекты. А гироскопическая система обеспечивает высокую устойчивость корабля даже в трудных метеоусловиях. Наконец, тепловизор связан с радаром для улучшения видимости даже в трудной и затуманенной среде.