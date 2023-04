Quelles stars seront en concert à Monaco cet été ?

Mika, Eros Ramazzotti, Robbie Williams… N’attendez pas pour réserver vos places, un des shows est déjà complet !

Les plus grandes stars internationales vont se produire en Principauté dans le cadre du Monte-Carlo Summer Festival entre juillet et août. Le programme complet a été dévoilé jeudi 13 avril, le voici.

Pour le mois de juillet :

> Chris Isaac

Au charme digne de James Dean ou d’Elvis Presley, Chris Isaak ouvrira le Monte-Carlo Summer Festival à l’Opéra pour cette nouvelle édition 2023. En France, le crooner s’est fait connaitre grâce à son album éponyme contenant le titre « Blue Hotel ». Avec cette proposition, il prouve qu’il sait mieux que personne, transformer des ballades rock en hymne à l’amour.

Date : lundi 10 juillet 2023

Lieu : l’Opéra Garnier de Monte-Carlo

Tarif : 120 par personne

> Ricky Martin

« Un, dos, tres, un pasito pa’lante María » Qui n’a pas en tête les paroles du succès planétaire de Ricky Martin « Maria » ? La star latino sera en concert exceptionnel avec l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Le choc des styles promet d’être fabuleux.

Date : mardi 11 juillet 2023

Lieu : Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo

Tarif : 400 euros par personne

> Norah Jones

Elle est l’une des artistes les plus fascinantes de sa génération et tire son inspiration du jazz des années 40. Norah Jones peut se targuer d’avoir un album, Come Away With Me, qualifié comme étant l’un des plus vendus de l’histoire du jazz, avec 20 millions d’exemplaires écoulés et cinq Grammy Awards.

Date : mercredi 12 juillet 2023

Lieu : Opéra Garnier Monte-Carlo

Tarif : 120 euros par personne

> Seal

La musique de Seal est indémodable. Avec son répertoire contenant notamment les hymnes « Killer », « Crazy » et « Kiss From A Rose », l’artiste a conquis le coeur du public en très peu de temps. En chiffres, cela se traduit par 30 millions d’albums générés, intégrant des collaborations de marques avec des artistes comme Santana, P!nk ou John Legend.

Date : dimanche 16 juillet 2023

Lieu : Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo

Tarif : 400 euros par personne

> Michael, The Magic of Michael Jackson

Ce spectacle crée en hommage au Roi de la Pop, sera donné à l’occasion de la soirée Fight Aids Monaco. Un show reprenant les plus grands succès de la légende Michael Jackson comme « Thriller » ou « Billie Jean » présenté pour la première fois à Monaco.

Date : vendredi 21 juillet 2023

Lieu : Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo

Tarif : 240 euros par personne

> Sting

Le chanteur britannique offrira un concert exclusif à Monaco dans le cadre de sa tournée phénomène My Songs, son quatorzième album studio. Un spectacle exubérant et dynamique comprenant ses plus grands succès, tant avec The Police qu’en tant qu’artiste solo. « Englishman In New York », « Every Breath You Take », « Roxanne »… Le public les connaît par coeur.

Date : dimanche 23 juillet 2023

Lieu : Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo

Tarif : 250 euros par personne

> Robbie Williams

Le chanteur aux 25 ans de carrière a été choisi pour se produire au Gala de la Croix-Rouge monégasque, l’un des événements les plus prestigieux de la Principauté.

Date : samedi 29 juillet 2023

Lieu : Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo

Tarif : Complet !

Pour le mois d’août :

> Mika

La soirée promet d’être colorée ! L’emblématique auteur, compositeur et interprète Mika viendra partager son énergie débordante avec le public de Monte-Carlo cet été. Un moment suspendu entre ses tournées internationales et les émissions de variétés et de radio européennes qu’il anime.

Date : vendredi 4 août 2023

Lieu : Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo

Tarif : 360 euros par personne

> Eros Ramazzotti

Le plus célèbre des chanteurs italiens donnera un concert exclusif à Monaco. La Principauté est en effet une destination de sa tournée actuelle baptisée « Battito Infinito World tour », qui célèbre ses 35 ans de carrière.

Date : mardi 8 août 2023

Lieu : Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo

Tarif : 400 euros par personne

> Nile Rodgers & CHIC

On lui doit les cultissimes tubes « Let’s Dance » et « Get Lucky », Nile Rodger est à la fois collectionneur de récompenses, compositeur, producteur, arrangeur et guitariste. Cofondateur du groupe CHIC, il est également connu pour « Le Freak » et « Good Times » et pour ses collaborations avec les plus grands comme Sam Smith et Lady Gaga.

Date : samedi 12 août 2023

Lieu : Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo

Tarif : 360 euros par personne

> Tarkan

C’est une énorme star en Turquie. Tarkan est célèbre chez nous aussi notamment grâce à son indémodable tube « Simarik » que l’on surnomme Kiss Kiss. Sorti au cours de l’été 98, le single s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires ! « Le Prince du Bosphore » sera donc à Monaco pour nous faire revivre ce grand classique et en dévoiler un peu plus sur son univers pop mêlant sonorités orientales et occidentales.

Date : samedi 19 août 2023

Lieu : Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo

Tarif : 460 euros par personne

Infos et réservations sur le site de la Société des Bains de Mer.