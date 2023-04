Quali star si esibiranno a Monaco quest’estate?

Mika, Eros Ramazzotti, Robbie Williams… Acquista subito i biglietti, uno dei concerti è già sold out!

Tra luglio e agosto, in occasione del Monte-Carlo Summer Festival, nel Principato si esibiranno le più grandi star internazionali della musica. Il programma completo è stato svelato giovedì 13 aprile.

Nel mese di luglio:

> Chris Isaac

Con un fascino che non ha nulla da invidiare a James Dean o Elvis Presley, Chris Isaak aprirà l’edizione 2023 del Monte-Carlo Summer Festival all’Opera. In Francia, il cantante è diventato famoso per il suo album omonimo con la canzone “Blue Hotel”: un pezzo con cui ha dimostrato di sapere meglio di chiunque altro come trasformare le ballate rock in un vero inno all’amore.

Quando: lunedì 10 luglio 2023

Dove: Opéra Garnier di Monte-Carlo

Prezzo: 120 € a persona

> Ricky Martin

“Un, dos, tres, un pasito pa’lante María”. Chi non conosce le parole del successo planetario di Ricky Martin “Maria”? La star latinoamericana farà un concerto eccezionale con l’orchestra filarmonica di Monte-Carlo. L’incontro dei due stili promette bene.

Quando: martedì 11 luglio 2023

Dove: Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo

Prezzo: 400 € a persona

> Norah Jones

È una delle artiste più interessanti della sua generazione e trae ispirazione dal jazz degli anni ’40. Norah Jones vanta uno degli album più venduti nella storia del jazz, Come Away With Me, con 20 milioni di copie e cinque Grammy Awards.

Quando: mercoledì 12 luglio 2023

Dove: Opéra Garnier Monte-Carlo

Prezzo: 120 € a persona

> Seal

La musica di Seal non passa mai di moda. Con il suo repertorio, tra cui le hit “Killer”, “Crazy” e “Kiss From A Rose”, l’artista ha conquistato il cuore del pubblico in pochissimo tempo. I 30 milioni di album prodotti comprendono le collaborazioni con artisti come Santana, P!nk e John Legend.

Quando: domenica 16 luglio 2023

Dove: Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo

Prezzo: 400 € a persona

> Michael, The Magic of Michael Jackson

Questo tributo al Re del Pop sarà parte della serata organizzata da Fight Aids Monaco. I più grandi successi della leggenda Michael Jackson, come “Thriller” o “Billie Jean”, saliranno per la prima volta sul palco di Monaco.

Quando: venerdì 21 luglio 2023

Dove: Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo

Prezzo: 240 € a persona

> Sting

Il cantante britannico si esibirà in un concerto esclusivo a Monaco durante il suo incredibile tour My Songs, il suo quattordicesimo album in studio. Uno spettacolo esuberante e dinamico che racchiude i suoi più grandi successi, sia con i Police che come artista solista. “Englishman In New York”, “Every Breath You Take”, “Roxanne”… Il pubblico li conosce a memoria.

Quando: domenica 23 luglio 2023

Dove: Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo

Prezzo: 250 € a persona

> Robbie Williams

Il cantante con 25 anni di carriera alle spalle è stato scelto per esibirsi al Gala della Croce Rossa monegasca, uno degli eventi più prestigiosi del Principato.

Quando: sabato 29 luglio 2023

Dove: Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo

Prezzo: Sold out!

Nel mese di agosto:

> Mika

Una serata che si preannuncia piena di colore! Quest’estate, il celebre autore, compositore e interprete Mika coinvolgerà il pubblico di Monte-Carlo con la sua energia travolgente. Un momento di pausa tra le sue tournée internazionali e i programmi radiofonici e televisivi che conduce in Europa.

Quando: venerdì 4 agosto 2023

Dove: Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo

Prezzo: 360 € a persona

> Eros Ramazzotti

Uno dei più famosi cantanti italiani terrà un concerto esclusivo a Monaco. Il Principato è infatti una tappa del suo “Battito Infinito World tour”, che celebra i suoi 35 anni di carriera.

Quando: martedì 8 agosto 2023

Dove: Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo

Prezzo: 400 € a persona

> Nile Rodgers & CHIC

Autore dei singoli di successo “Let’s Dance” e “Get Lucky”, Nile Rodgers è un cantautore, produttore, arrangiatore e chitarrista pluripremiato. Cofondatore della band CHIC, è famoso anche per “Le Freak” e “Good Times”, oltre che per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Sam Smith e Lady Gaga.

Quando: sabato 12 agosto 2023

Dove: Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo

Prezzo: 360 € a persona

> Tarkan

È una grande star in Turchia. Tarkan è famoso da noi anche grazie alla sua intramontabile hit “Simarik”, nota come Kiss Kiss. Lanciato nell’estate del ’98, il singolo ha venduto oltre un milione di copie! “Il Principe del Bosforo” sarà a Monaco per far rivivere questo grande classico e per svelare qualcosa in più sul suo universo pop, che mescola suoni orientali e occidentali.

Quando: sabato 19 agosto 2023

Dove: Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo

Prezzo: 460 € a persona

Informazioni e prenotazioni sul sito della Société des Bains de Mer.