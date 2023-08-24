Про Монако
Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Справочник - КультураКультура
Справочник - МероприятияМероприятия
Справочник - Местная информацияМестная информация
Справочник - Монако в миреМонако в мире
Справочник - ОтдыхОтдых
Справочник - СпортСпорт
Справочник - ТуризмТуризм
Видео Подкасты
Логотип Monaco Tribune / Ссылка на главную страницу
Мероприятие

«The Phantom of the Opera» – этой зимой в Монако

Автор: Camille Esteve
Опубликовано 24 августа 2023
phantom-opera-monaco
Мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера по роману Гастона Леру «Призрак Оперы» – © Опера Монте-Карло
Автор: Camille Esteve
- 24 августа 2023

Знаменитый мюзикл пройдет на сцене Оперы Монте-Карло двадцать раз.

Как еще лучше завершить 2023 год?! С 16 по 31 декабря Опера Монте-Карло представит The Phantom of the Opera, мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера по готическому роману Гастона Леру «Призрак Оперы».

Эта новая постановка реализована компанией Temple Live Entertainment Ltd в сотрудничестве с Broadway Italia Srl. Сюжет мюзикла – интригующая история красавицы-Кристины, восходящей звезды Парижской оперы, вызывающая любовную страсть ее таинственного учителя, талантливого композитора, которого она еще никогда не видела. В ее глазах он – Ангел Музыки, но для всех других – ужасный Призрак Оперы, сметающий на своем пути всех претендентов на сердце Кристины.

Великолепное зрелище на рождественские праздники в театре, построенном Шарлем Гарнье, как и Парижская опера.

Оперы, музыкальная комедия, концерты… Опера Монте-Карло наметила 41 представление

Расписание представлений:

  • Суббота, 16 декабря 2023 – 20:00 (премьера)
  • Воскресенье, 17 декабря 2023 – 15:00
  • Вторник, 19 декабря 2023 – 20:00
  • Среда, 20 декабря 2023 – 20:00
  • Четверг, 21 декабря 2023 – 20:00
  • Пятница, 22 декабря 2023 – 15:00
  • Пятница, 22 декабря 2023 – 20:00
  • Суббота, 23 декабря 2023 – 15:00
  • Суббота, 23 декабря 2023 – 20:00
  • Понедельник, 25 декабря 2023 – 20:00
  • Вторник, 26 декабря 2023 – 15:00
  • Вторник, 26 декабря 2023 – 20:00
  • Среда, 27 декабря 2023 – 15:00
  • Среда, 27 декабря 2023 – 20:00
  • Пятница, 29 декабря 2023 – 15:00
  • Пятница, 29 декабря 2023 – 20:00
  • Суббота, 30 декабря 2023 – 15:00
  • Суббота, 30 декабря 2023 – 20:00
  • Воскресенье, 31 декабря 2023 – 15:00
  • Воскресенье, 31 декабря 2023 – 20:00

Бронирование и тарифы – на сайте Оперы Монте-Карло