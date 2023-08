«The Phantom of the Opera» – этой зимой в Монако

Знаменитый мюзикл пройдет на сцене Оперы Монте-Карло двадцать раз.

Как еще лучше завершить 2023 год?! С 16 по 31 декабря Опера Монте-Карло представит The Phantom of the Opera, мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера по готическому роману Гастона Леру «Призрак Оперы».

Эта новая постановка реализована компанией Temple Live Entertainment Ltd в сотрудничестве с Broadway Italia Srl. Сюжет мюзикла – интригующая история красавицы-Кристины, восходящей звезды Парижской оперы, вызывающая любовную страсть ее таинственного учителя, талантливого композитора, которого она еще никогда не видела. В ее глазах он – Ангел Музыки, но для всех других – ужасный Призрак Оперы, сметающий на своем пути всех претендентов на сердце Кристины.

Великолепное зрелище на рождественские праздники в театре, построенном Шарлем Гарнье, как и Парижская опера.

Расписание представлений:

Суббота, 16 декабря 2023 – 20:00 (премьера)

Воскресенье, 17 декабря 2023 – 15:00

Вторник, 19 декабря 2023 – 20:00

Среда, 20 декабря 2023 – 20:00

Четверг, 21 декабря 2023 – 20:00

Пятница, 22 декабря 2023 – 15:00

Пятница, 22 декабря 2023 – 20:00

Суббота, 23 декабря 2023 – 15:00

Суббота, 23 декабря 2023 – 20:00

Понедельник, 25 декабря 2023 – 20:00

Вторник, 26 декабря 2023 – 15:00

Вторник, 26 декабря 2023 – 20:00

Среда, 27 декабря 2023 – 15:00

Среда, 27 декабря 2023 – 20:00

Пятница, 29 декабря 2023 – 15:00

Пятница, 29 декабря 2023 – 20:00

Суббота, 30 декабря 2023 – 15:00

Суббота, 30 декабря 2023 – 20:00

Воскресенье, 31 декабря 2023 – 15:00

Воскресенье, 31 декабря 2023 – 20:00

Бронирование и тарифы – на сайте Оперы Монте-Карло