« The Phantom of the Opera » sera joué à Monaco cet hiver

La célèbre comédie musicale sera jouée vingt fois à l’Opéra de Monte-Carlo.

Ce sera une très belle façon de clôturer l’année 2023. Du 16 au 31 décembre prochains, l’Opéra de Monte-Carlo jouera The Phantom of the Opera, comédie musicale d’Andrew Llyod Webber basée sur le roman de Gaston Leroux Le Fantôme de l’Opéra.

Cette nouvelle production est réalisée en co-production avec Temple Live Entertainment Ltd et Broadway Italia Srl. Elle raconte, bien sûr, l’histoire fascinante de la belle Christine, nouvelle étoile montante de l’Opéra de Paris, qui suscite la passion amoureuse de son mystérieux professeur, un talentueux compositeur qu’elle n’a encore jamais vu… S’il est pour elle l’Ange de la Musique, il est, aux yeux des autres, les terrifiant Fantôme de l’Opéra, qui ne laissera aucun prétendant de Christine se mettre en travers de son chemin.

Un superbe spectacle à découvrir à l’occasion des fêtes de fin d’année, dans le seul autre théâtre conçu par Charles Garnier, à qui l’on doit, justement, l’Opéra de Paris.

Opéras, comédie musicale, concerts… 41 représentations prévues à l’Opéra de Monte-Carlo

Dates et heures des représentations :

Samedi 16 décembre 2023 – 20 heures (Gala)

Dimanche 17 décembre 2023 – 15 heures

Mardi 19 décembre 2023 – 20 heures

Mercredi 20 décembre 2023 – 20 heures

Jeudi 21 décembre 2023 – 20 heures

Vendredi 22 décembre 2023 – 15 heures

Vendredi 22 décembre 2023 – 20 heures

Samedi 23 décembre 2023 – 15 heures

Samedi 23 décembre 2023 – 20 heures

Lundi 25 décembre 2023 – 20 heures

Mardi 26 décembre 2023 – 15 heures

Mardi 26 décembre 2023 – 20 heures

Mercredi 27 décembre 2023 – 15 heures

Mercredi 27 décembre 2023 – 20 heures

Vendredi 29 décembre 2023 – 15 heures

Vendredi 29 décembre 2023 – 20 heures

Samedi 30 décembre 2023 – 15 heures

Samedi 30 décembre 2023 – 20 heures

Dimanche 31 décembre 2023 – 15 heures

Dimanche 31 décembre 2023 – 20 heures

Réservations et tarifs sur le site internet de l’Opéra de Monte-Carlo