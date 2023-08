“The Phantom of the Opera” andrà in scena a Monaco questo inverno

Il famoso musical andrà in scena venti volte all’Opéra de Monte-Carlo.

Un modo splendido per concludere il 2023. Dal 16 al 31 dicembre, l’Opéra de Monte-Carlo metterà in scena The Phantom of the Opera, un musical di Andrew Lloyd Webber tratto dal romanzo di Gaston Leroux Il Fantasma dell’Opera.

Questa nuova produzione è una collaborazione tra Temple Live Entertainment Ltd e Broadway Italia Srl. Il musical racconta l’affascinante storia della bella Christine, stella nascente dell’Opera di Parigi, che si innamora del suo misterioso insegnante, un compositore di talento che non ha mai visto prima… Mentre ai suoi occhi è “l’Angelo della Musica”, per tutti gli altri è il terrificante Fantasma dell’Opera, che non permetterà a nessuno dei pretendenti di Christine di ostacolarlo.

Uno spettacolo straordinario, da scoprire durante le feste, che andrà in scena nell’unico altro teatro progettato da Charles Garnier, a cui si deve l’Opèra de Paris.

Date e orari degli spettacoli:

Sabato 16 dicembre 2023 – ore 20:00 (Gala)

Domenica 17 dicembre 2023 – ore 15:00

Martedì 19 dicembre 2023 – ore 20:00

Mercoledì 20 dicembre 2023 – ore 20:00

Giovedì 21 dicembre 2023 – ore 20:00

Venerdì 22 dicembre 2023 – ore 15:00

Venerdì 22 dicembre 2023 – ore 20:00

Sabato 23 dicembre 2023 – ore 15:00

Sabato 23 dicembre 2023 – ore 20:00

Lunedì 25 dicembre 2023 – ore 20:00

Martedì 26 dicembre 2023 – ore 15:00

Martedì 26 dicembre 2023 – ore 20:00

Mercoledì 27 dicembre 2023 – 15:00

Mercoledì 27 dicembre 2023 – ore 20:00

Venerdì 29 dicembre 2023 – ore 15:00

Venerdì 29 dicembre 2023 – ore 20:00

Sabato 30 dicembre 2023 – ore 15:00

Sabato 30 dicembre 2023 – ore 20:00

Domenica 31 dicembre 2023 – ore 15:00

Domenica 31 dicembre 2023 – ore 20:00

Prenotazioni e tariffe sul sito internet dell’Opéra de Monte-Carlo