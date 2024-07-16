Культовый ночной клуб Jimmy’z Monte-Carlo отмечает свое 50-летие в присутствии Князя Альбера II и Шарля Леклера

Этот ночной клуб – один из самых известных в мире.

Вот уже 50 лет, как культовое место монакской ночной жизни – Jimmy’z Monte-Carlo – принимает звезд, известных диджеев и любителей повеселиться. Легендарный монакский клуб не поскупился на такой юбилей.

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На праздник были приглашены многие знаменитости, в первую очередь – Князь Альбер II со своей племянницей, Камиллой Готтлиб, а также пилот Формулы-1, Шарль Леклер, со своей спутницей, Александрой Сен Млё. Монакский пилот подписал в клубе неоновую табличку – «I Hope Jimmy’z is ready» – повторив свои слова в мае этого года после победы в Гран-при. На вечеринке также присутствовали инфлюенсеры GMK и Себ Деланни.

Музыкой на танцполе до раннего утра занимался особый гость – бельгийский диджей Lost Frequencies.

Шарль Леклер © Monte-Carlo SBM – Анатоль Виалар (Anatole Vialard)

Шарль Леклер и Александра Сен Млё © Monte-Carlo SBM – Лоик Б. (Loic B.)

Камилла Готтлиб © Monte-Carlo SBM – Лоик Б. (Loic B.)

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50 лет феерических вечеринок

В 1971 году знаменитая Регина по прозвищу «Королева ночи» открыла Jimmy’z Monte-Carlo на самом берегу моря, где сегодня стоит отель Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. С 1974 года клуб располагался в комплексе Sporting Monte-Carlo, а с 80-х годов в нем выступали такие всемирно известные диджеи, как Боб Сенклар, Мартин Сольвейг, Бенни Бенасси и Давид Моралес. Ничего удивительного в том, что клуб сегодня располагает роскошным садом, плавучим баром в лагуне, столиками под открытым небом и привативным помещением, спроектированными модельером Филиппом Плейн.