L’iconique Jimmy’z Monte-Carlo fête ses 50 ans d’existence en présence du Prince Albert II et de Charles Leclerc

Ce night-club compte parmi les plus mythiques du monde.

Lieu incontournable de la vie nocturne monégasque, le Jimmy’z Monte-Carlo accueille stars, grands DJ et fêtards depuis maintenant 50 ans. Et pour souffler cette nouvelle bougie, le club mythique de Monaco a mis les petits plats dans les grands.

Plusieurs célébrités ont été conviées à cet anniversaire, à commencer par le Prince Albert II, la nièce du Souverain Camille Gottlieb mais aussi le pilote de Formule 1 Charles Leclerc avec sa campagne Alexandra Saint Mleux. Le pilote monégasque a d’ailleurs signé une plaque apposée sous un néon « I Hope Jimmy’z is ready » en référence à ces mots qu’il a prononcé en mai dernier, juste après avoir franchi la ligne d’arrivée du Grand Prix. Les influenceurs GMK et Seb Delanney étaient également de la partie.

Aux platines, c’est un invité spécial qui a enflammé la piste jusqu’au petit matin : le DJ belge Lost Frequencies.

Charles Leclerc © Monte-Carlo SBM – Anatole Vialard

Charles Leclerc et Alexandra Saint Mleux © Monte-Carlo SBM – Loic B.

Camille Gottlieb © Monte-Carlo SBM – Loic B.

50 ans de soirées endiablées

Lancé en 1971 par la célèbre Régine que l’on surnomme « la Reine de la Nuit », le Jimmy’z Monte-Carlo était d’abord implanté au bord de l’eau, à la place de l’actuel Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. Depuis 1974, il a intégré le Sporting Monte-Carlo et à partir des années 80, les plus grands DJ du monde à l’instar de Bob Sinclar, Martin Solveig, Benny Benassi ou encore David Morales se sont bousculés pour mixer à l’intérieur du club. Rien d’étonnant lorsqu’on sait qu’il possède un jardin luxuriant, un bar flottant sur le lagon, des tables à ciel ouvert et un espace privatif imaginé et designé par le créateur Philipp Plein.