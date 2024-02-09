Открыта предпродажа билетов по выгодной цене на выставку Уильяма Тёрнера в Гримальди Форуме

Мы приглашаем вас посетить ее с 6 июля по 1 сентября.

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Летом 2024 года Гримальди Форум Монако в сотрудничестве с галереей Тейт представит выставку «Тёрнер — величественное наследие». Чтобы сделать это культурное событие доступным для широкой аудитории, стоимость билетов снижена на 50% во время предварительной продажи, которая продлится до 30 июня. Посетители могут приобрести билеты на официальном сайте Гримальди Форума по привлекательной цене — всего за 7 евро вместо обычных 14. Вход для детей в возрасте до 18 лет бесплатный.

Влияние и наследие Тернера

На выставке площадью свыше 2000 квадратных метров посетителей ждет захватывающее погружение в мир художника, каждый уголок которого наполнен выдающимися работами мастера и уникальной сценографией. Посетители смогут на собственном опыте ощутить магию величественных произведений Джозефа Мэллорда Уильяма Тёрнера, начиная от его знаменитых ландшафтов до революционных работ, исследующих свет и атмосферу, подтверждающих его статус новатора и виртуоза.

Экспозиция демонстрирует, как Тернер оказал неизгладимое влияние на живопись, представляя его наследие через призму творчества современных художников, вслед за ним исследующих идею возвышенного в своём творчестве. Среди них вы найдете произведения Ричарда Лонга, Олафура Элиассона, Корнелии Паркер, Джессики Уорбойс, Джона Акомфры, Кэти Патерсон и Марка Ротко.

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