L’appel à l’aide du CSM pour loger les fans faisant le déplacement pour la dernière journée de Ligue 1

Les fans monégasques viendront en nombre pour la dernière journée de Ligue 1 © AS Monaco

Le 34e match de la saison oppose l’AS Monaco au FC Nantes. Initialement prévu le samedi 18 mai, le match a été reculé au dimanche 19 mai.

Un changement de date qui fait grincer des dents puisque la dernière journée de Ligue 1, synonyme de multiplex, s’est vu être déplacée d’une journée. Afin de favoriser les clubs français encore qualifiés en coupes européennes, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a modifié le calendrier de cette dernière journée de championnat pour toutes les équipes.

Cela a pour effet de modifier le planning de tous les supporters et soit de rallonger leur séjour, contraignant des frais supplémentaires, soit d’annuler leur voyage. Perdant du temps et de l’argent, les fans sont en colère face à cette décision confortant les équipes européennes (Paris et Marseille) au dépit des supporters.

À Monaco, le Club des Supporters de Monaco (CSM) a lancé un appel au soutien sur Facebook pour tous les fans faisant le déplacement : « En ce week-end de Pentecôte, la majorité des hôtels du département sont soit complets, soit devenus trop chers pour qu’ils prolongent ou modifient leur séjour. Dans un élan de solidarité, nous demandons si des supporters de la Principauté ou des communes limitrophes hébergeraient pour la nuit du dimanche au lundi ces derniers. »

Si vous êtes en capacité d’aider les fans des Rouge et Blanc dans cette situation délicate, contactez le CSM par mail.