ФК «Монако» проиграл «Реймсу» (1-2) в воскресенье днем в матче 26-го тура Лиги 1.

Результат матча: 1-2

Подопечные Филиппа Клемана доминировали на протяжении всего матча, но в конце полностью сломались, позволив «Реймсу» сравнять счет, а затем взять верх в дополнительное время.

После того как Виссам Бен-Йеддер открыл счет в матче (1:0, 55′), ситуация в игре была под контролем «красно-белых». Несмотря на отличную игру Александра Нюбеля в воротах монегасков, «Монако» пропустил два мяча и уступил.

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«Реймс» сравнял благодаря автоголу от Кевина Фолланда (1:1, 85′), а Натанаэль Мбуку принес гостям победу в дополнительное время (1:2, 90+3′).

После двух подряд ничьих с «Лорьяном» (0:0) и «Бордо» (1:1) монегаски сдают позиции за места на пьедестале, который, кажется, отдаляется с каждым днем. Решающим станет матч против марсельского «Олимпика» на следующей неделе.

Выступление: Бен-Йеддер и Диоп устроили шоу

Виссам Бен-Йеддер и Софиан Диоп всегда хорошо располагались на последних тридцати метрах поля и на протяжении всего матча вносили хаос в оборону «Реймса».

Второй едва не стал решающим в самом начале матча: идеальный кросс Желсона Мартинша. Но удар португальца головой был отменен из-за положения «вне игры» (7′).

После перерыва усилия Диопа окупились. После умелого дриблинга, французский игрок отдал передачу на Бен-Йеддера, который открыл счет (55′).

Игрок сборной Франции даже был близок к тому, чтобы сделать дубль через несколько минут, когда точный удар с углового пришелся в стойку. Еще один матч, хотя и поражение, в котором эти два футболиста показывают отличную сыгранность.

Факт игры

Дважды мяч попадал в стойку в этом напряженном поединке.

Цитата дня: «Мы должны были раньше уйти в оборону».

Виссам Бен-Йеддер: «Мы должны играть на победу, но мы должны и держать счет на протяжении всех 90 минут. У нас было много моментов, мы должны были раньше выйти вперед и лучше контролировать игру. Это поражение — удар. Мы должны извлечь уроки из этой ошибки и не повторять ее».

На трибунах: монакские бобслеисты символически начинают матч на глазах у Князя Альбера II

В сопровождении своих детей, наследного принца Жака и принцессы Габриэллы, Князь Альбер II присутствовал на трибунах стадиона «Луи II». Суверен воспользовался этой возможностью, чтобы поприветствовать аплодисментами бобслеистов Руди Ринальди и Бориса Вейна, которые вошли в историю монакского олимпийского движения, заняв шестое место на последних зимних Олимпийских играх в Пекине.