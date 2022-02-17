Руди Ринальди (Rudy Rinaldi) и Борис Вэн (Boris Vain) достойно защитили цвета Княжества.

Они заняли 6-е место. Это лучший результат, когда-либо достигнутый спортсменами из Монако на Зимних и Летних Олимпийских играх.

«Мы разнесём всё в щепки». Таковыми были решительные слова Руди Ринальди, произнесённые перед финалом. По итогам первых двух раундов они заняли 7-е место, и соревновательный дух и упорство монегаскских бобслеистов были как никогда сильными.

В третьем раунде монегаскский боб-двойка, устойчивый на траекториях и вседа в правильном темпе, установил на финише превосходное время 59’’57. Благодаря этому эталонному показателю, команда Монако заняла 4-е место позади трёх немецких экипажей. Таким образом, ей удалось временно подняться на 5-е место.

Это огромная гордость, и не должно быть никаких разочарований Руди Ринальди

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Тем не менее, небольшая ошибка на повороте не позволила «красно-белым» бобслеистам приблизиться к подиуму. Так, финишная прямая привела их к 6-му месту. Руди Ринальди не скрывает своего разочарования. «Это была настоящая битва. […] Я хотел провести лучший раунд в своей карьере, но в итоге из-за одного поворота мне это не удалось… Я думаю, мы заслуживали большего.»

Как бы то ни было, этот результат становится лучшим за всю олимпийскую историю монегаскского спорта. И получен он был именно благодаря бобслеистам Руди Ринальди и Борису Вэну. Можно лишь поприветствовать работу всей команды бобслея под руководством тренера Брюно Минжона (Bruno Mingeon). Они приехали на Игры, чтобы «побороться», и им это удалось.