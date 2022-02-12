С самого начала зимних Олимпийских игр в Пекине Князь Альбер II прибыл в Китай, чтобы лично присутствовать на соревнованиях. Накануне своего возвращения в Княжество он поделился своими впечатлениями в интервью Monaco Info.

Будучи горячим поклонником бобслея, за время своего визита в Китай Князь посетил бобслейный комплекс в сопровождении спортсменов Руди Ринальди (Rudy Rinaldi), Бориса Вена (Boris Vain) и Антони Ринальди (Anthony Rinaldi). По мнению Государя, Олимпийские игры в Пекине были организованы с учетом критериев устойчивого развития.

«Я был впечатлен церемонией открытия, которая была невероятно красивой, запоминающейся и насыщенной элементами китайской культуры, но больше всего я был поражен качеством объектов и вниманием, уделенным деталям. Все объекты, которые я видел, были выполнены из высококачественных материалов. С точки зрения устойчивого развития китайские специалисты проявили большую фантазию. Эти Олимпийские игры станут отличным примером для будущих поколений».

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Князь Альбер II на Олимпийских играх в Пекине © IOC / Greg Martin

Князь Альбер II о качестве олимпийских объектов

Впечатленный качеством объектов, Князь Альбер II не скрывал своего восхищения работой, проделанной Китаем и Международным олимпийским комитетом. «Это место действительно уникально. Я разговаривал со своими друзьями, среди которых председатель Международной федерации бобслея, санного спорта и скелетона, а также другие официальные лица и тренеры, которые также присутствовали на соревнованиях. И мы все сошлись на мнении, что еще никогда не видели такой зоны старта и финиша. Такие высококачественные сооружения необходимо использовать для развития зимних видов спорта не только в Китае, но и во всей Азии».

На вопрос о выступлениях монегасских спортсменов, участвующих в олимпийских соревнованиях, Государь положительно отозвался об обнадеживающих результатах наших чемпионов. «Я следил за Арно Алессандрией (Arnaud Alessandria) на скоростном спуске и в супергиганте, где он добился потрясающих результатов. Он занял тринадцатое место в горнолыжной комбинации – и я считаю, что это успех. Наши бобслеисты показали хороший уровень на первой официальной тренировке. Руди Ринальди и Борис Вен находятся в прекрасной физической форме и пребывают в хорошем расположении духа. Это предвещает хорошие результаты – мы на это очень надеемся».