Главы государств встретились в воскресенье, по случаю проходящих Зимних Олимпийских Игр в Пекине.

Текущий визит Князя Альбера II в Пекин призван поддержать участвующих в Олимпиаде монегаскских спортсменов, а также укрепить дипломатические отношения с Китаем. Суверенный Князь вновь встретился со своим китайским коллегой, Председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином (Xi Jinping).

«Отношения между Китаем и Монако стали моделью дружественного обмена и взаимовыгодного сотрудничества между странами разной площади, истории и культуры», заявил глава КНР.

Дружба между государствами отмечена выставкой «Князья и Княгини Монако», прошедшей в Поднебесной в 2018 году в присутствии Князя Альбера II, а также историческим визитом в Княжество Си Цзиньпина, состоявшимся год спустя.

Председатель Китайской Народной Республики высоко оценил олимпийские достижения Князя Альбера II, а также китайско-монегаскские отношения и обоюдные интересы, нашедшие воплощение, в частности, в широком распространении сетей 5G в Монако. Глава государства призвал монегаскские компании инвестировать в Китай, а также принять участие в Китайской международной выставке импорта (China International Import Expo), которая состоится в ноябре.

Подарки для Княжеских близнецов

Со своей стороны Князь Альбер II высоко оценил церемонию открытия Зимних Олимпийских Игр, которая «несла послание мира и солидарности, а именно в этом так остро нуждаемся все мы.»

Во время дипломатического визита Суверенный Князь также получил в подарок небольшую фигурку из пластилина с изображением олимпийского талисмана: маленькой панды Бин Дунь Дунь (Bing Dwen Dwen). Получая фигурку, Князь обратился к продавцам: «Не могли бы Вы оказать мне большую услугу? Могу ли я взять вторую фигурку? У меня близнецы, и если я привезу только одну…»

Просьба Князя была с радостью выполнена и записана на видео китайским телевизионным каналом CGTN. Чуть позже Си Цзиньпин поздравил Князя: «В качестве сувениров для своих детей Вы выбрали двух потрясающих Бин Дунь Дунь. Мы надеемся, что, повзрослев, они станут такими же увлеченными и талантливыми в зимних видах спорта как Вы.»