Во вторник в Яхт-Клубе Монако Князь Альбер II, Президент Олимпийского комитета Монако, представил спортсменов, которые будут защищать цвета флага Княжества на предстоящих Зимних Олимпийских Играх в Пекине (4-20 февраля 2022).

По случаю одиннадцатого подряд участия Монако в Зимних Олимпийских Играх, три монегаскских спортсмена были отобраны, чтобы представлять Княжество на Олимпиаде. Речь идёт о бобслеистах Руди Ринальди (Rudy Rinaldi), пилоте, и Борисе Вэне (Boris Vain), разгоняющем-брейкмане. Они объединятся в команду боба-двойки, а 34-летний Антони Ринальди (Anthony Rinaldi) выступит в качестве запасного. Лыжник Арно Алессандрия (Arnaud Alessandria), выступающий в дисциплинах скоростного спуска, супергиганта и комбинации, станет третьим спортсменом, представляющим Монако. Он также выступит знаменосцем монегаскской делегации во время церемонии открытия, которая состоится 4 февраля на Национальном стадионе Пекина.

Олимпийские Игры, привлекающие внимание к проблемам окружающей среды

Уже участвовавшие в Зимних Олимпийских Играх в Пхёнчхане в 2018 году, 28-летний Руди Ринальди и 28-летний Борис Вэн попытают силы, чтобы показать блестящее выступление и в Китае, тогда как для Арно Алессандрия (28 лет) эти Игры станут вторыми после Олипиады в Сочи-2014. Князь Альбер II отметил, что в рамках этих Олимпийских Игр уделено внимание проблемам окружающей среды, благодаря «реконструкции пяти из шести спортивных сооружений Летних Игр 2008 года, позволяющей принять зимние выступления, как то трансформация Водяного Куба в Ледяной для проведения соревнований по кёрлингу.»

Суверенный Князь похвалил достижения организаторов, демонстрирующие уважение к окружающей среде. «Как член Международного Олимпийского Комитета (МОК) и, в особенности, как Председатель Комиссии МОК по вопросам устойчивого развития и наследия, я с удовлетворением отмечаю предпринятые усилия в области лесовосстановления, использования возобновляемых и перерабатываемых материалов, направленных на строительство олимпийских инфраструктур, сокращение выбросов парниковых газов и инновационное и ответственное использование энергоресурсов.»

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