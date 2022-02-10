Благодаря системе подземных коммуникаций, спортсмены, проживающие в Олимпийской деревне в Яньцине могут передвигаться, не выходя из здания.

Делу время – потехе час. Несмотря на строгие санитарные нормы, монегасские спортсмены, принимающие участие в зимних Олимпийских играх, пользуются всеми преимуществами Олимпийской деревни в Яньцине, расположенном в 75 километрах к северо-западу от Пекина и известным своими термальными источниками, заповедниками, а также горнолыжными комплексами.

Здесь, в тихой и умиротворяющей обстановке, проживают спортсмены и члены делегаций. «Вначале мы были настроены достаточно скептически, но прибыв на место, были приятно удивлены. Мы быстро привыкли к действующим санитарным мерам, как, например, ежедневный мазок полости рта. В деревне были созданы все условия для комфортного проживания спортсменов», – заявила в своем официальном сообщении делегация из Монако, добавив, что «атмосфера в Яньцине достаточно дружелюбная, но ненавязчивая».

И в действительности, Олимпийская деревня располагает всеми удобствами для тренировок и отдыха спортсменов: круглосуточная столовая, где подают блюда со всего мира, тренажерный зал, а также процедурные кабинеты.