Grâce à un réseau en sous-sol, le village olympique permet aux sportifs de se restaurer ou s’entraîner sans avoir besoin de sortir.

Après l’effort, le réconfort. Malgré le dispositif sanitaire très strict en place, les athlètes monégasques en lice pour les Jeux Olympiques d’hiver profitent pleinement du village olympique de Yanqing, ville située à 75 kilomètres au nord-ouest de Pékin, où les voyageurs peuvent profiter des sources thermales, des parcs nationaux et des stations de ski.

C’est dans cette atmosphère calme et sereine que les sportifs et membres d’équipes sont logés. « On avait forcément des a priori. On est très agréablement surpris. On s’est vite habitués aux mesures Covid (test buccal quotidien) et tout s’articule vraiment pour le mieux. Tout a été pensé et organisé dans l’intérêt de l’athlète », a témoigné, dans un communiqué, la délégation monégasque, qui décrit une ambiance « conviviale sans être oppressante. »

Et pour cause : entre réfectoire qui assure un service 24h/24h avec de la nourriture du monde entier, salle de sport et cabinets de soins, les athlètes peuvent profiter pleinement de l’expérience.