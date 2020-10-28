











По случаю первого дня премии Sportel Awards, которая началась в этот понедельник в Гримальди Форуме, с большого финала французской League of Legends (LFL), Луи Дюкрюэ (Louis Ducruet) рассказал в интервью Monaco Tribune о подъёме киберспорта.

«LFL оказала нам большую честь, доверив организовать это мероприятие в партнерстве с Sportel Awards несмотря на то, что событие Paris Games Week было отменено», — не скрывая улыбки сказал Луи Дюкрюэ, за несколько часов до финала LFL. «Для нас — это большая честь принять мероприятие в Монако». Племянник Князя Альбера II является президентом Федерации киберспорта Монако с января 2020 года и планирует активно его развивать в ближайшие годы.

Похоже, что Монако все больше и больше интересуется киберспортом? Как Вы объясните такой выбор?

Киберспорт пришел совсем недавно в Монако. Федерация существует с 2017 года. С тех пор, как я стал президентом в 2020 году, мы смогли провести несколько мероприятий. Например, во время карантина мы провели несколько небольших турниров, чтобы увлечь людей. Также мы провели виртуальный Гран-при Монако Формулы-1, при участии Шарля Леклера и других профессиональных пилотов. Совсем недавно мы вошли в Международную федерацию киберспорта (leSF). Это было моей первоочередной задачей, когда я занял пост президента федерации. До декабря мы планируем организовать полностью монегаскское мероприятие по киберспорту, в партнёрстве с компанией Nicecactus.

Киберспорт ориентирован на молодую аудиторию. Сегодня, моё поколение, которое выросло на компьютерных играх, может, наконец полностью насладиться геймингом через эту дисциплину, соперничая с игроками, у которых впечатляющие физические и интеллектуальные способности. Киберспорт — это очень доступная, развлекательная дисциплина. Существует множество игр и каждый может найти игру на свой вкус.

Можно сказать, что нынешняя ситуация ещё больше способствует развитию киберспорта…

Карантин позволил киберспорту привлечь новых пользователей благодаря тому, что всё происходит онлайн. Каждый у кого есть компьютер может стать игроком и принимать участие в соревнованиях с игроками со всего мира. Благодаря стриминговым платформам, киберспортсмены становятся более доступными для фанатов киберспорта и люди это ценят. Когда у нас есть возможность приблизиться к своему любимому киберспортсмену — нам ещё интереснее наблюдать за соревнованиями.

Даже если ты профессиональный пилот в реальном мире, совсем не обязательно, что у тебя получиться стать лучшим и в симрейсинге

Киберспорт также позволяет пилотам Формулы-1 испытать себя

Мы знаем, что пилоты Формулы-1 тренируются на симуляторах. Сегодня, они это могут делать также режиме онлайн с реальными людьми. Это ведь интересно, когда можно посоревноваться с людьми, которые не являются профессиональными пилотами, но обладают определенными навыками. Пару раз пилоты Формулы-1 даже уступили по времени некоторым геймерам. Это позволяет испытать себя. Даже если ты профессиональный пилот в реальном мире, совсем не обязательно, что у тебя получиться стать лучшим и в симрейсинге.

Насколько сложно приобщить более старшее поколение к киберспорту?

Вполне очевидно, что старшее поколение, например, как мои родители, не совсем понимают увлечённость, которую можно проявлять к этой дисциплине. Но они очень стараются… Они видят, что за соревнованиями следит большое количество людей. Многие удивлены количеству людей, пришедших посмотреть на сегодняшнее мероприятие (в понедельник). Все билеты проданы, многие приехали издалека, чтобы сюда попасть. Мероприятие объявлено на главной странице портала Twitch (прим. видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр), что вполне уникально. Это означает, что мероприятие привлекает множество людей. Да — в основном молодых людей, и правда, что не все разделяют эту увлеченность киберспортом.

Когда мы смотрим на успехи европейских киберспортсменов — нам не приходится краснеть.

Отстает ли ещё Европа от Азии или США?

Южная Корея — это один из пионеров киберспорта. Кстати, именно эта страна находится во главе Международной федерации киберспорта, но США от них не отстают. События киберспорта проходят там с масштабом больших спортивных мероприятий, как NBA или NFL. Мы, в Европе, ещё немного отстаём, но, когда мы смотрим на успехи европейских киберспортсменов — нам не приходится краснеть.

Вокруг киберспорта разворачиваются дебаты. По Вашему мнению, возможно ли, что, однажды, киберспорт станет олимпийской дисциплиной?

Исходя из того, что в киберспорте нужно обладать определенными интеллектуальными способностями, хорошей реакцией и обладать значительной выносливостью, то да, я считаю, что это спорт. Это настоящие атлеты. У некоторых киберспортсменов реакция лучше, чем у пилотов Формулы-1. Не у всех получится быть сконцентрированным на протяжении нескольких часов подряд. Я не думаю, что мы должны преуменьшать физическую и спортивную составляющие киберспорта.