Шарль Леклер сменил руль на джойстик

Победитель виртуальных чемпионатов Гран-при («Virtual Grand Prix») Мельбурна и Шанхая, Шарль Леклер, дебютировал в сезоне «Формулы-1» 2020 года… на симуляторе! Для Леклера соревнования в форме игры – способ развеять скуку, развлечь поклонников автоспорта и популяризировать киберспорт среди гонщиков Монако. К слову, Леклер чувствует себя за джойстиком так же уверенно, как и за рулем своего Феррари.
Он начал играть только в апреле. «Я приобрел симулятор совсем недавно, но с тех пор, как он у меня появился, я провожу перед ним по 5 часов в день», – рассказал Шарль Леклер журналу «Auto Hebdo». «Я тренируюсь, чтобы оставаться конкурентоспособным. И даже с учетом того, что это просто игра, что она отличается от реальной жизни, всегда хочется поддерживать свою конкурентоспособность. Для гонщиков это вполне естественно». И когда страсть и талант становятся единым целым, результаты говорят сами за себя.
«Мы любим повеселиться, но к виртуальному Гран-при мы относимся серьезно и стремимся к победе»
Победитель Гран-при Мельбурна и Шанхая, гонщик «Ferrari» последние несколько недель блистает на виртуальных трассах и находится в топе турнирной таблицы официальной игры «Формулы-1» наряду с другими молодыми звездами этой дисциплины, такими как Ландо Норрис («McLaren Racing»), Джордж Расселл («Williams Martini Racing»), Николас Латифи («Williams Martini Racing»), Антонио Джовинацци («Alfa Romeo-Sauber») и Александр Албон («Red Bull Racing»), победитель недавнего Гран-при Бразилии, который на трассе «Интерлагос» пришёл к финишу чуть раньше, чем некто… Шарль Леклер. «Мы любим повеселиться, но к виртуальному Гран-при мы относимся серьезно и стремимся к победе», – заявил Шарль. – «Я видел в социальных сетях, как некоторые люди пишут, что мы относимся к виртуальным Гран-при чересчур серьезно, но даже несмотря на то, что это всего лишь игра, именно благодаря ей мы можем продолжать тренироваться и работать над своей концентрацией». С этим утверждением согласен и Норман Нато, который ранее в интервью нашему журналу рассказал, что «домашний симулятор – единственное, благодаря чему удается хоть немного поддерживать форму и не терять ощущения. Это хорошая тренировка, особенно для ума. Да, такие виртуальные тренировки не заменяют реальные, особенно в физическом аспекте. Однако они позволяют сохранить рефлексы».
Благотворительные гонки и сбор пожертвований для ВОЗ
В ожидании появления своего напарника по «Феррари», Себастьяна Феттеля, в онлайн-игре («Я жду, когда он закончит установку симулятора, будет весело!»), Шарль Леклер продолжает бороться с коронавирусом, собирая средства для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вместе с другими гонщиками он организовал виртуальную серию гонок «Race for the World». Цель – собрать в ближайшие недели 100.000 долларов США. До возобновления Гран-при «Формулы-1» 5 июля в Австрии на трассе «Red Bull Ring», Шарль Леклер продолжит осуществлять заезды виртуально, а его соперником будет младший брат Артур, с которым они любят померяться силами. «Дух состязания остается прежним», – улыбается младший Леклер, член Гоночной академии «Феррари», который в этом году примет участие в Еврокубке «Формулы-3» в составе команды «Prema». – «Мы говорили об этом с Шарлем. Даже в симуляторе в начале гонки чувствуешь напряжение. И это круто». Победитель двух виртуальных гонок «Ф-2» на трассе «Интерлагос» в Бразилии в минувшие выходные и один из лидеров «Ф-1» в Мельбурне, Артур намерен вновь подняться на верхнюю ступень пьедестала почета в «Ф-2» на следующем виртуальном Гран-при в Барселоне. А если в том же турнире третью победу одержит и Шарль, семья Леклеров сможет отметить двойной успех.
Friendship 🤝 Sportsmanship @Alex_Albon 🤝 @Charles_Leclerc #RaceAtHome #VirtualGP pic.twitter.com/6zYnbSF6hN
— Formula 1 (@F1) May 3, 2020
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