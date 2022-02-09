Во вторник вечером «Монако» обыграл «Амьен» со счетом 2:0 на стадионе «Луи II» и обеспечил себе место в полуфинале Кубка Франции.

Результат матча: 2-0

Как и в прошлом сезоне, «Монако» сыграет в полуфинале Кубка Франции. В матче с «Амьеном» «красно-белые» контролировали ход игры и переиграли команду из Лиги 2 «на классе».

Орельен Тчуамени забил в самом начале матча и задал настрой всей игре (1-0, 5′). Однако, «Амьен» не сдался и смог создать несколько опасных моментов в первом тайме, вплоть до гола Чадрака Аколо (25′), в итоге отмененного из-за офсайда.

Во втором тайме, подопечные Филиппа Клемана вздрогнули после удара Абдулы Кадера Бамбы (Abdoul Kader Bamba), который был блестяще отражен вратарем монегасков Вито Манноне (48′). Уже совсем скоро «красно-белые» удвоили преимущество, благодаря голу Кевина Фолланда с передачи Магнеса Аклиуша (см. ниже).

Этого было достаточно, чтобы спокойно управлять дальнейшим ходом игры. Чистая победа, которая позволяет «Монако» приблизиться еще на один шаг к финалу. Будучи финалистами прошлого года, монегаски преследуют только одну цель: выиграть шестой Кубок Франции в истории клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лига 1: «Монако» обыграл «Лион» и укрепил свои позиции в чемпионате

Игрок матча: Магнес Аклиуш

В своем первом матче в стартовом составе за «красно-белых», Магнес Аклиуш продемонстрировал прекрасную игру, что позволяет возлагать на 19-летнего воспитанника Академии «Монако» большие надежды.

И что более важно, так это то, что Магнес Аклиуш оправдал надежды тренерского штаба, прекрасно вписавшись в тактическую расстановку Филиппа Клемана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олег Петров: Развитие молодых игроков — часть идентичности ФК «Монако»

Играя на левом фланге атаки вместе с Желсоном Мартиншом и Кевином Фолландом, юный монакский самородок продемонстрировал свою техническую легкость и чувство самоотверженности, отдав голевую передачу на Кевина Фолланда (2-0, 54′).

Легко убрав двух соперников в штрафной площади, Аклиуш выполнил отличную подачу на футболиста сборной Германии. Солидное выступление, которое должно позволить Аклиушу закрепиться в основном составе клуба.

Статистика: 4

Количество побед Филиппа Клемана в последних шести матчах (4 победы, 1 ничья, 1 поражение).

Цитата дня: «Почему бы не выиграть кубок в этот раз?!»

Рубен Агилар: «Самое главное — это квалификация. Мы всегда можем сыграть лучше, но мы не пропустили гол против команды из Амьена, которая далеко не является маленьким клубом. Прошел тридцать один год с тех пор как наш клуб в последний раз выигрывал Кубок Франции. Мы постараемся пройти как можно дальше. Почему бы не выиграть кубок в этот раз?!»