В субботу вечером на стадионе «Луи II» в матче 23-го тура Лиги 1 «Монако» обыграл «Лион» со счетом 2:0.

Результат матча: 2-0

ФК «Монако» набрал три очка против прямого конкурента за место в лидерах чемпионата. После блестящего первого тайма (7 ударов, 5 в створ), монегаски забили в самом начале матча благодаря Жану Лукасу с отличной подачи Виссама Бен-Йеддера (1-0, 3′).

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Подопечные Филиппа Клемана доминировали в игре и в итоге удвоили преимущество благодаря Виссаму Бен-Йеддеру, который не оставил шансов Антони Лопешу (2-0, 27′). Это был его четырнадцатый гол в сезоне в Лиге 1, подтвердивший его статус лучшего бомбардира чемпионата.

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Во втором тайме «красно-белые» играли на удержание счета, хотя у них и было несколько моментов, как, например, удар Бен-Йеддера в компенсированное время (90+1).

Не пропустив ни единого гола, «красно-белые» одержали важную победу в борьбе за место в лидерах под пристальным взглядом президента клуба Дмитрия Рыболовлева, а также присутствовавших по этому случаю на стадионе «Луи II» помощника тренера сборной Франции Ги Стефана (Guy Stéphan) и звезды баскетбола Тони Паркера (Tony Parker).

Выступление дня: Прекрасная сыгранность между Бен-Йеддером и Диопом

Виссам Бен-Йеддер и Софиан Диоп вышли вместе в стартовом составе. Футболисты настолько сыгрались, что кажется, и с закрытыми глазами их передачи нашли бы друг друга. Это подтвердил гол Виссама Бен-Йеддера с идеальной передачи Софиана Диопа.

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Несомненно, игрок сборной Франции, находящийся в блестящей форме в последние недели, прекрасно сыгрался с Софианом Диопом, который продолжает расти и утверждаться в качестве одного из ключевых футболистов команды «Монако».

Статистика: 36,2%

Процент владения мячом «Монако» в этом матче. Несвойственное для монегасков, но главное в другом. Монегаски одержали свою 10-ю победу в сезоне в Лиге 1.

Цитата дня: «Очень основательны»

Виссам Бен-Йеддер: «Мы были очень основательны в этом матче. Мы отлично начали игру, забив дважды. Во втором тайме мы хорошо контролировали игру, хотя временами у нас и были довольно опасные моменты. Коллективно нам пришлось непросто, но мы сохранили концентрацию до конца матча, чтобы завоевать эти три очка».