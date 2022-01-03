В минувшее воскресенье ФК «Монако» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, одержав победу над «Кевийи-Руан» со счетом 1-3.

Счет: 1-3

В своем первом матче после ухода Нико Ковача (Nico Kovac) ФК «Монако» обыграл своего соперника – команду «Кевийи-Руан» из Лиги 2. В первом тайме Виссам Бен-Йеддер забил с пенальти во вражеские ворота после получаса игрового времени (0:1, 33′).

Ознаменовав возвращение невероятного дуэта «Йедерланд», на 37-й минуте, Кевин Фолланд (Kevin Volland) забил второй гол с передачи Виссама Бен-Йеддера (37′, 0-2). И хотя Калиду Сидибе дал «Кевийи-Руан» возможность поверить в победу, сократив отрыв в счете незадолго до перерыва (1-2, 43′), Кевин Фолланд забил третий и последний гол с новой подачи Виссама Бен-Йеддера, пробив на 58-й минуте с левой ноги («58′, 1-3»). Это уже третья победа подряд для команды ФК «Монако», которая в следующие выходные встретится с «Нантом» в рамках Лиги 1.

Исполнение: Бен Йеддер и Фолланд на первых ролях

С двумя голами Кевина Фолланда, а также голом с пенальти и двумя блестящими передачами Виссама Бен-Йеддера, два монегасских нападающих еще раз подтвердили, что, как и в прошлом сезоне, они снова на первых ролях и готовы вести за собой команду. За последние пять матчей Фолланд и Бен-Йеддер забили все голы за ФК «Монако» (итого 8 голов). Два игрока международного уровня своей блестящей игрой проявили широту своего таланта.

Статистика: 3

Три – это число воспитанников «Монако», впервые вышедших на поле в составе основной команды в этом сезоне. Это молодые игроки Илан Оку (Yllan Okou, 19 лет), Магнес Аклиуш (Maghnes Akliouche, 19 лет) и Сунгуту Магасса (Soungoutou Magassa, 18 лет). Всего в Нормандию отправилось девять игроков, прошедших подготовку в Академии «Монако», в том числе восемь членов Насьональ 2. Средний возраст стартового состава монегасков составлял всего 22,9 года.

Цитата: «Мы выступили серьезно, как единый коллектив»

Рубен Агилар: «Мы смогли реализовать задумку тренера и сегодня вечером выступили серьезно, как единый коллектив. Несмотря на то, что нам противостояла команда уровня Лиги 2, мы проделали хорошую работу.»

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