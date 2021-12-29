ФК «Монако» успешно завершил 2021 год многообещающей победой над «Ренном» (2–1). После сложного начала сезона подопечные Нико Ковача (Niko Kovac) смогли отлично собраться. Получится ли у них повторить успех второй половины прошлого сезона, в котором они боролись за чемпионство и завершили который в тройке лидеров?

Орельен Тчуамени (Aurélien Tchouaméni) пребывал в хорошем расположении духа после победы над «Ренном» в среду вечером. «Теперь мы можем отправиться в отпуск с улыбками на лицах. Команда растет и развивается. Это предвещает хорошие перспективы на 2022 год». Команда ФК «Монако» возлагает большие надежды на вторую половину сезона.

В свою очередь, вице-президент ФК «Монако» Олег Петров подтверждает амбиции клуба. «Наша цель ясна и неизменна: мы стремимся завершить сезон в тройке лидеров. К тому же мы хотим продвинуться как можно дальше в Лиге Европы, где, повторюсь, мы отлично сыграли на групповом этапе».

Большие планы в Лиге Европы

Перед зимней паузой команда занимает разочаровывающее шестое место – по словам Олега Петрова, «в чемпионате мы надеялись на лучшее». Руководители клуба надеются, что команда повторит успех прошлого сезона, в котором подопечные Нико Ковача блестяще отыграли вторую половину. Однако в этом году перед ними стоит двойная задача: добиться также успеха в Лиге Европы.

Нам было довольно сложно играть матчи каждые три дня Пол Митчелл

Вернувшись в еврокубки, ФК «Монако» не прошел квалификацию в Лигу чемпионов, однако показал блестящую игру на групповом этапе Лиги Европы – без единого проигрыша, хотя «Реал Сосьедад» и «ПСВ» формально были серьезными соперниками. Закончив этап на первом месте в своей группе и получив пропуск в 1/8 финала, монегаски преисполнены больших амбиций в этом турнире и настроены бороться до самого конца.

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По словам Пола Митчелла (Paul Mitchell), участие в европейских соревнованиях оставило свой отпечаток в плане физической нагрузки. «Нам было довольно сложно играть матчи каждые три дня, – признает спортивный директор ФК «Монако». – Некоторые ребята впервые играли по три матча в неделю. Но со временем игроки и персонал вошли в ритм. Теперь, получив пропуск в 1/8 финала, мы сможем до марта сосредоточиться исключительно на чемпионате».

Попасть в тройку лучших в чемпионате

Цель ФК «Монако» в этом году – вернуться в Лигу чемпионов по окончании сезона. Не пройдя отбор в плей-офф поединке с донецким «Шахтером», ФК «Монако» тем не менее доказал, что в этом сезоне он заслуживал участия в крупнейшем европейском турнире.

Думаю, все видели, насколько жестоким было наше выбывание из Лиги чемпионов Пол Митчелл

«Думаю, все видели, насколько жестоким было наше выбывание из Лиги чемпионов, – подчеркнул Пол Митчелл. – За 15 лет я не видел настолько тяжелого выбывания после столь фантастической игры. Но это футбол, такое случается. За это, в частности, мы и любим этот спорт».

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На пресс-конференции после победы над «Ренном» Нико Ковач – чей первый сезон в качестве тренера команды выдался на славу – отметил, что 2021 год был позитивным для ФК «Монако». «В прошлом сезоне мы заняли третье место в чемпионате, а также стали финалистами Кубка Франции, а в этом сезоне мы приблизились к тройке лидеров и прошли в 1/8 финала Лиги Европы. Это очень успешный год». Надеемся, что следующий будет таким же удачным.

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Обращение Дмитрия Рыболовлева к болельщикам

Президент ФК «Монако» обратился к болельщикам клуба в своем письме, дабы выразить им свою благодарность. В письме Дмитрий Рыболовлев вспоминает про «новую главу» своей жизни, которая «началась 23 декабря 2011 года». От выхода в Лигу 1 до чемпионства в 2017 году и сражений в еврокубках – президент ФК «Монако» напомнил об этих достижениях, которые «стали историей клуба».

Постоянное развитие ФК “Монако” – это курс, который я выбрал с самого начала. Вы можете рассчитывать на мою готовность продолжать этот путь Дмитрий Рыболовлев

Президент ФК «Монако» признался, что никогда не думал, что «испытает столько сильных и незабываемых эмоций». С момента своего прихода в клуб Дмитрий Рыболовлев внес вклад в развитие многих проектов, крупнейшим из которых является тренировочная база в Ла Тюрби. «Постоянное развитие ФК “Монако” – это курс, который я выбрал с самого начала. Вы можете рассчитывать на мою готовность продолжать этот путь», — заявил Дмитрий Рыболовлев, а затем выразил благодарность болельщикам клуба.

«За эти годы я понял, насколько «Монако» не похож на другие клубы, насколько особенна связь между вами и командой: как в княжестве, так и на всех стадионах Лиги 1 и Европы, гостевые трибуны которых вы регулярно заполняете. Я искренне благодарю вас за ежедневную поддержку красно-белых цветов клуба. Ваши любовь и преданность мотивируют и мою вовлеченность.»

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