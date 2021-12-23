ФК «Монако» обыграл «Ренн» (2:1) в среду вечером на стадионе «Луи II» в матче 19-го тура Лиги 1.

Матч: со счетом 2-1

Блестящее исполнение ФК «Монако». Взяв верх над непосредственным конкурентом за выход в еврокубки и места на пьедестале, подопечные Нико Ковача отлично завершили первую половину этого сезона. Теперь они могут отправиться в отпуск со спокойный сердцем.

Встреча была напряженной, но интересной. В начале игры монегасков застиг врасплох гол Мартена Террье, который великолепно отыгрался в штафной с Гаэтаном Лабордом (0-1, 16′). Однако в конце первого тайма Виссам Бен-Йеддер сравнял счет, реализовав пенальти, который назначили после игры рукой в штрафной зоне (1-1, 35′). По возвращении из раздевалки обе команды создавали опасные моменты, но последнее слово осталось за ФК «Монако» – благодаря Кевину Фолланду, пробившему головой после идеальной передачи от Софиана Диопа (2-1, 72′). Важный гол, позволивший ФК «Монако» взять все три очка.

В турнирной таблице напарники Виссама Бен-Йеддера поднялись на шестое место и находятся теперь в трёх очках от подиума.

Результативность: возвращение «Йедерланд»!

Забив свой 10-й гол чемпионата в сезоне, Виссам Бен-Йеддер занял второе место в списке лучших бомбардиров Лиги 1, сразу за Джонатаном Давидом (12 голов). Французский футболист международного уровня, незаменимый в последние недели, реализовал важнейший пенальти, который позволил ФК «Монако» восстановить счет после сложного начала встречи.

© ФК «Монако»

А его верный напарник по нападению Кевин Фолланд подарил ФК «Монако» победные три очка, головой отправив мяч в сетку, забив свой 5-й гол за сезон. А что, если невероятный дуэт «Йедерланд» окончательно вернулся и взял на прицел финал Лиги 1 в 2022-м году, как в прошлом сезоне?

Цифра: 10

Как количество в серии беспроигрышных для ФК «Монако» матчей на стадионе «Луи II» (7 побед, 3 ничьи). Последнее поражение дома было 11 сентября – в матче против «Марселя» (0-2).

Заявление: «Мы можем ехать в отпуск с улыбкой»

Орельен Тчуамени: «Нас удивил высокий темп, с которым «Ренн» начал встречу. Но мы смогли ответить им, используя наши сильные качества и встречая соперника выше. Мы провели прекрасную серию, несмотря на поражение в матче против «ПСЖ». Нам удалось собраться: мы прошли в 1/16 финала Кубка Франции и одержали победу сегодня. Мы играем всё лучше и лучше. Это хорошее предзнаменование для 2022 года. Мы можем ехать в отпуск с улыбкой».

На трибунах: Дань уважения Дмитрию Рыболовлеву и региональным клубом болельщиков

Множество семей пришли на «Луи II», чтобы посмотреть этот матч, посвященный болельщикам. А еще за «красно-белых» на стадионе болели 1500 детей. Трибуны были словно раскрашены рождественскими шапочками. Поддержать команду приехали болельщики «Монако» со всей Франции, а также из Италии. За игрой с трибуны наблюдал также и Князь Альбера II.

«Dèij’ani: Merçì Presidente», что в переводе с монегаскского языка «10 лет: спасибо, президент» © ФК «Монако»

Клуб пригласил на матч членов тринадцати региональных филиалов Клуба болельщиков ФК «Монако» – в начале матча они устроили красочный перформанс. А в течение всей встречи был развёрнут баннер со словами благодарности Дмитрию Рыболовлеву в честь 10-летия его нахождения во главе клуба – «Dèij’ani: Merçì Presidente», что в переводе с монегаскского языка «10 лет: спасибо, президент». Истинное признание в любви от лица всех монегаскских болельщиков своему президенту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ИНТЕРВЬЮ. По случаю 10-летия президентства Дмитрия Рыболовлева, Лоран Мэр делится своими воспоминаниями