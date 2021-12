L’AS Monaco vient d’achever l’année 2021 par une victoire prometteuse face au Stade Rennais (2-1). Après un début de saison délicat, les hommes de Niko Kovac se sont parfaitement relancés. Au point d’imiter leur deuxième partie de saison de l’an dernier qu’il leur avait permis de disputer le titre et de terminer sur le podium ?

Aurélien Tchouaméni s’en est félicité à l’issue de la victoire face au Stade Rennais mercredi soir. « On peut partir en vacances avec le sourire. L’équipe est de mieux en mieux. C’est de bon augure pour 2022. » Du côté de l’AS Monaco, tous les espoirs sont permis pour cette deuxième partie de saison.

Et ce n’est pas le discours du vice-président de l’ASM, Oleg Petrov, qui dira le contraire. « Notre objectif est clair et n’a pas changé : nous visons le podium en fin de saison. Ensuite nous voulons aller le plus loin possible en Ligue Europa, où je le répète, nous avons fait une très belle phase de groupes. »

Des objectifs élevés en Ligue Europa

Avec une sixième place à la trêve décevante si l’on en croit les mots d’Oleg Petrov, « en championnat nous espérions mieux », les dirigeants monégasques espèrent en effet que l’AS Monaco réédite la même performance que la saison dernière, qui avait vu les hommes de Niko Kovac réaliser une deuxième partie de saison étincelante. Avec en plus de la saison dernière, un double objectif : celui de briller également en Ligue Europa.

Nous avons eu du mal à enchaîner avec des matchs tous les trois jours Paul Mitchell

Pour son retour en Coupe d’Europe et malgré une non-qualification en Ligue des champions, l’AS Monaco a brillé en phase de groupes, en étant invaincue alors que la Real Sociedad et le PSV Eindhoven étaient des clients redoutables sur le papier. Premier de leur groupe et directement qualifiés pour les huitièmes de finale, les Monégasques auront de grandes ambitions dans la compétition, avec la volonté d’aller au bout.

LIRE AUSSI : Ligue 1 : En faisant chuter Rennes, l’AS Monaco offre le plus beau des cadeaux à ses supporters

Une compétition qui a en revanche laissé des traces physiquement, si l’on en croit Paul Mitchell. « Nous avons eu un peu de mal à enchaîner avec des matchs tous les trois jours, concède le directeur sportif de l’AS Monaco. C’est la première fois pour certains joueurs qu’ils enchaînent trois matchs par semaine. Mais au fur et à mesure, les joueurs et le staff ont trouvé un meilleur équilibre. Désormais, avec la qualification directe pour les huitièmes de finale, nous allons pouvoir nous concentrer uniquement sur le championnat jusqu’à mars. »

Un podium visé en championnat

Car cette année, l’objectif de l’AS Monaco est bien de retrouver la Ligue des champions en fin de saison. Éliminé en barrages face au Shakhtar Donetsk, Monaco a prouvé qu’il avait sa place dès cette saison dans la plus grandes des compétitions européennes.

Je pense que tout le monde a vu à quel point notre élimination de la Ligue des champions a été cruelle Paul Mitchell

« Je pense que tout le monde a vu à quel point notre élimination de la Ligue des champions a été cruelle, a souligné Paul Mitchell. En quinze ans, je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi dur après une performance aussi fantastique. Mais c’est le football, cela arrive. C’est aussi pour cela que nous aimons ce sport. »

LIRE AUSSI : ENTRETIEN. Laurent Maire, président du Club des Supporters de Monaco

En conférence de presse après le succès face à Rennes, Niko Kovac a rappelé à quel point 2021 avait été positif pour l’ASM, lui qui a vécu une première saison de rêve sur le Rocher. « La saison dernière, nous avons terminé troisième du championnat en étant également finaliste de la Coupe de France et cette saison, nous sommes proches du podium et qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. C’est une année très réussie. » En espérant que la prochaine le soit tout autant.

© AS Monaco

Le message de Dmitri Rybolovlev à l’intention des supporters

Le président de l’AS Monaco a tenu à rendre hommage aux supporters de l’AS Monaco à travers une lettre adressée à ces derniers. Dmitri Rybolovlev revient sur le « nouveau chapitre » de sa « vie » qui a « commencé le 23 décembre 2011. » De la promotion en Ligue 1, au titre de 2017 ou les épopées en Coupe d’Europe, le président de l’ASM a retracé « ces formidables exploits » qui font « désormais partie de l’histoire du club. »

Faire grandir constamment l’AS Monaco est le cap que je me fixe depuis le début de cette aventure. Vous pouvez compter sur ma volonté de poursuivre sur cette voie Dmitri Rybolovlev

L’homme fort de l’AS Monaco a reconnu qu’il n’aurait jamais imaginé « vivre autant d’émotions fortes et marquantes. » Depuis son arrivée au club, Dmitri Rybolovlev a contribué à l’essor de nombreux projets, dont le plus grand est le Centre de Performance « La Turbie ». « Faire grandir constamment l’AS Monaco est le cap que je me fixe depuis le début de cette aventure. Vous pouvez compter sur ma volonté de poursuivre sur cette voie, a-t-il déclaré, avant de remercier les supporters de l’ASM.

Durant ces années, j’ai pu me rendre compte à quel point l’AS Monaco n’est pas un club comme les autres, combien le lien qui vous unit à notre équipe est spécial, en Principauté comme dans les stades de Ligue 1 et d’Europe dont vous remplissez régulièrement les espaces visiteurs. Je vous remercie sincèrement pour le soutien que vous témoignez chaque jour aux couleurs rouge et blanche. Cette passion et cette fidélité sont l’un des moteurs de mon engagement. »

LIRE AUSSI : Lettre de Dmitri Rybolovlev aux supporters