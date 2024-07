L’AS Monaco se mobilise et donne de son sang

Benoîte Rousseau de Sevelinges, Directeur du CHPG et Adi Hütter, entraîneur de l’AS Monaco © AS Monaco

Le lundi 1er juillet, plusieurs membres de l’AS Monaco se sont rendus au Centre Hospitalier Princesse Grace pour une journée de don de sang. Une mobilisation exemplaire qui témoigne de l’engagement du club dans cette initiative essentielle.

L’AS Monaco a démontré, une fois de plus, son engagement citoyen en soutenant activement la collecte de sang en Principauté, à un moment où les dons sont plus cruciaux que jamais.

Les membres du club, allant de l’entraîneur Adi Hütter, au Directeur de l’Academy, Sébastien Muet, se sont relayés toute la journée au centre de transfusion sanguine du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG).

« Le soutien de l’AS Monaco est important, d’autant plus à cette période de l’année où nous avons besoin d’augmenter les stocks afin de pouvoir passer l’été, période durant laquelle les dons baissent à cause des vacances.

La collaboration avec le Club nous permet de réaliser une belle collecte, doublée d’une communication sur l’importance du don du sang dont on mesure les effets avec une augmentation du nombre de prises de rendez-vous spontanées dans les semaines qui suivent », a déclaré la Docteure Mélanie Rinaudo, Chef de service du centre de transfusion sanguine du CHPG.

Le Directeur de l’Academy, Sébastien Muet © AS Monaco

Face à une demande de sang en constante augmentation, cette mobilisation annuelle de l’AS Monaco, organisée pour la troisième année consécutive, apporte un soutien crucial à la cause. Bien que bénéficiaire de ces efforts, le CHPG doit encore souvent se tourner vers la France pour compléter ses réserves.

« Nous avons besoin de 5000 poches de sang par an pour satisfaire l’ensemble des besoins transfusionnels des patients de la Principauté. Si nous avons constaté une augmentation au cours des dernières années – 2200 prélèvements en 2023 contre 1600 en 2022 – cela reste insuffisant », complète la spécialiste.

Le coach de l’AS Monaco, Adi Hütter © AS Monaco

Doucement mais sûrement

Heureusement, les résultats commencent à se faire sentir. Avec déjà plus de 1200 dons enregistrés depuis le début de l’année 2024, les efforts combinés du CHPG et des différentes entités monégasques laissent espérer un nouveau record annuel, si cette dynamique se poursuit. Une lueur d’espoir pour tous ceux qui dépendent de ces précieuses donations.

« Le sang est indispensable pour soigner certaines maladies comme les myélodysplasies, pour les patients traités par chimiothérapie à la suite d’un cancer ou encore ceux victimes d’une hémorragie », poursuit la Docteure Rinaudo.

« Or, à l’heure actuelle, on ne sait pas fabriquer de poches de sang à grande échelle, peut-être qu’on y arrivera un jour mais aujourd’hui cela reste de la science-fiction. C’est pourquoi les dons de sang sont cruciaux ».

Pour ceux qui souhaitent contribuer à cette belle cause, le Centre Hospitalier Princesse Grace accueille les donneurs tout au long de l’année. Les rendez-vous sont ouverts les mardis et jeudis de 8h à 14h, ainsi que les lundis et mercredis de 10h à 15h. Et comme le rappelle Docteur Rinaudo, geste compte pour soutenir les besoins en ressources médicales.

« Nous mettons en place tout ce qui est possible pour faciliter le don du sang et l’accès au CHPG. Il ne faut pas hésiter par exemple à utiliser notre service de chauffeur, mis en place depuis un an, qui permet à tous les donneurs qui le souhaitent d’être acheminés au CHPG depuis leur domicile, puis ramenés chez eux ensuite.

« Nous avons également développé un outil de prise de rendez-vous en ligne sur la plateforme Monaco Santé, avec réalisation d’un entretien téléphonique préalable au don pour éviter aux personnes de se déplacer en cas de contre-indication médicale », précise-t-elle.

Tout savoir sur le don du sang à Monaco