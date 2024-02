Tout savoir sur le don du sang à Monaco

Mélanie Rinaudo-Gaujous, Chef de service au Centre de Transfusion Sanguine, a répondu à nos questions.

Ce jeudi matin, une odeur de crêpe plane dans le Centre de Transfusion Sanguine (CTS). À l’occasion de la Chandeleur, le Centre Hospitalier Princesse Grace a réquisitionné quelques membres de son équipe de restauration pour proposer une collation haut de gamme aux donneurs de sang.

« Ce genre d’événement, cela nous permet de faire complet pour la matinée », confie le Dr Mélanie Rinaudo-Gaujous. Il n’est pas impossible que vous ayez aperçu une « pub » pour le don du sang dans les rues monégasques ou à bord des bus. Régulièrement, le CTS invite les potentiels donneurs à se manifester. « Il nous faudrait 26 transfusions quotidiennes pour que nous puissions recourir à nos besoins en sang en Principauté ». La Chef de service nous donne le chiffre : actuellement, le CTS enregistre plus ou moins 50% de cet objectif de dons quotidiens.

Grippe, gastro-entérite, bronchiolite… Comment protéger nos enfants des virus de l’hiver ?

Chandeleur ou non, il est possible de venir donner son sang toute l’année au CHPG. Regardez notre reportage et apprenez tout ce qu’il y a à savoir pour devenir donneur !