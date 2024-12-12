Медиатека Монако теперь бесплатна для всех!

Мэрия Монако делает подарок всем любителям культуры: книги, фильмы, компакт-диски, видеоигры и многое другое теперь можно будет брать в Медиатеке совершенно бесплатно.

С 1 января 2025 года членство в Медиатеке станет бесплатным для всех – как для жителей, так и для гостей Княжества. Это решение совпадает с долгожданным открытием нового здания Медиатеки, которое планируется в следующем году.

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«Культура – это не роскошь, а базовая необходимость, – заявил мэр Монако Жорж Марсан. – Поэтому мы стремимся сделать её доступной для каждого».

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Это нововведение – часть масштабной инициативы, направленной на решение актуальных проблем: борьбу с неграмотностью, равный доступ к информации, развитие медиаобразования и экологическое просвещение. Новые пространства Медиатеки станут «воротами в мир культуры», где каждому будет открыт простой и удобный доступ к её сокровищам.