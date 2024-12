La Mediateca di Monaco ora è gratuita!

Libri, film, videogiochi e non solo, tutto quello che offre la mediateca è ora accessibile a tutti, gratuitamente.

Doppia buona notizia per gli amanti della cultura nel Principato. Dal 1° gennaio 2025, l’iscrizione alla Mediateca di Monaco sarà gratuita per tutti. Un’iniziativa che coincide con l’inaugurazione della nuova sede, anch’essa prevista per il 2025.

“Il Consiglio comunale ha stabilito che la cultura è una necessità, non un lusso. Per questo motivo, i rappresentanti eletti desiderano che la cultura sia gratuita per tutti”, ha dichiarato Georges Marsan, sindaco di Monaco.

Questo servizio gratuito rientra in un approccio ambizioso pensato per rispondere alle sfide di oggi: lotta all’analfabetismo, garanzia di un accesso equo all’informazione, sensibilizzazione ai media e alle questioni ambientali. Tra i nuovi locali e l’accesso gratuito, la Mediateca di Monaco mira a diventare “una porta d’ingresso alla cultura”, garantendo “un accesso semplificato e aperto a tutti”.