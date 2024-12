La Médiathèque de Monaco devient gratuite !

Livres, films, CD, jeux vidéos, graines et boutures tout ce que propose la Médiathèque devient accessible à tous, sans un sou.

Double bonne nouvelle pour les passionnés de culture en Principauté. À partir du 1er janvier 2025, l’abonnement à la Médiathèque de Monaco sera gratuit pour tous. Une décision qui coïncide avec l’inauguration de ses nouveaux locaux, eux aussi attendus en 2025.

« Le Conseil Communal a jugé que la culture était une nécessité et non un luxe. De ce fait, les élus tiennent à une gratuité pour tous », a déclaré Georges Marsan, Maire de Monaco.

De la grainothèque aux BD : la médiathèque innove et crée un espace dédié au développement durable

Cette gratuité s’inscrit dans une démarche ambitieuse visant à répondre aux enjeux actuels : lutter contre l’illectronisme, garantir un accès équitable à l’information, l’éducation aux médias et aux enjeux environnementaux. Avec ses nouveaux locaux et cette gratuité, la Médiathèque de Monaco souhaite devenir « une porte d’entrée à la culture » tout en garantissant « un accès simplifié et ouvert à tous. »