De la grainothèque aux BD : la médiathèque innove  et crée un espace dédié au développement durable

Voici sept ouvrages éclectiques représentatifs de la diversité de ce nouveau fonds.

La médiathèque de Monaco s’est dotée depuis septembre d’un fonds porté sur le développement durable. Plutôt que d’aller farfouiller dans les divers rayons classés par genre de la bibliothèque, pour la première fois à Monaco, tout ce qui a trait au développement durable est réuni en un seul endroit : au premier étage.

Bandes dessinées, romans, revues, livres de recettes, guides tout y est ! Même une grainothèque et une bouturothèque sont présentes et elles permettent, à quiconque le souhaite, de végétaliser son balcon, son jardin ou son chez-soi gratuitement via un système de partage et de troc.

Ce projet inédit en Principauté s’inspire de quelques rares bibliothèques et en particulier de la Canopée à Paris. Elle s’inscrit dans une volonté de promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement et de sensibiliser à des thématiques comme la biodiversité et le zéro déchet tout en respectant les objectifs nationaux et ceux du Prince.

La démarche englobe également des pratiques internes durables, comme la réduction des emballages, du recyclage et la mise en place d’ateliers éducatifs et DIY en collaboration avec des associations locales et des institutions comme la Fondation Prince Albert II.

Pour donner un petit aperçu de ce qu’on peut y retrouver les bibliothécaires Nathalie Barbaste-Maro et Isabelle Dervaux, également référente transition écologique de la bibliothèque, nous ont concocté une sélection de livres.

1. L’art de cuisiner les épluchures et les restes alimentaires

Avec le premier livre, Zéro gaspi de Jean-François Piège, Isabelle nous présente un livre de recettes simples, économiques et gourmandes pour « utiliser en cuisine tout ce qu’on a l’habitude de jeter » comme les fanes, les épluchures et d’autres ingrédients.

L’objectif est de prendre de nouvelles habitudes en cuisine à travers des astuces pour prolonger la durée de vie des produits et des idées toutes simples pour des préparations délicieuses.

2. Faire ses produits d’hygiène soi-même

Pour des cosmétiques efficaces, il n’est pas forcément nécessaire de s’en remettre aux grands laboratoires qui élaborent des recettes bourrées d’ingrédients et d’adjuvants pas toujours nécessaires.

Ma cosméto 100% locale de Charlie Marandet est le guide parfait pour se lancer dans la confection de produits cosmétiques locaux et faits main. Il propose des recettes simples pour fabriquer des produits écologiques comme le dentifrice, des crèmes pour le corps et le visage. Il encourage, par la même occasion, à éviter les emballages superflus, en suivant des principes de zéro déchet, tout en utilisant des ingrédients tout simples et de la région.

3. Paul Watson : sauver les baleines n’est pas un crime

Avec ce nouveau fonds, c’est aussi l’occasion de découvrir des histoires inspirantes et quoi de mieux que celle de Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd, aujourd’hui arrêté au Groenland dans l’attente d’une extradition au Japon.

Capitaine Paul Watson : Entretien avec un pirate permet à travers le récit de la directrice française de l’association, Lamya Essemlali, de découvrir sa vie et son combat pour la protection des océans et en particulier celui en faveur des baleines.

4. L’espoir fait vivre

Si l’actualité peut laisser pessimiste quant à l’avenir de la planète, le livre de la primatologue Jane Goodall Le Livre de l’espoir « donne de nouvelles raisons d’espérer », selon Isabelle. À travers son parcours, elle transmet un message emprunt d’optimisme et incite chacun à croire qu’il est encore possible d’agir. « Il n’est jamais trop tard. »

5. Le GIEC en BD : Comprendre les enjeux climatiques

Souvent complexes à interpréter, les observations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) n’en sont pas moins une mine d’or pour comprendre et agir sur le dérèglement climatique.

Quoi de mieux que la BD documentaire Horizons climatiques, pour rendre accessible les recommandations du GIEC à travers des illustrations et des interviews de scientifiques sans pour autant sacrifier la rigueur des informations.

6. Thoreau : Philosophie dans la nature sauvage

Nathalie nous le présente comme « l’un des pionniers de l’écologie moderne. » La BD sur Thoreau explore son engagement philosophique et son retour à la nature au 19e siècle. Elle relate sa vie de simplicité volontaire dans les forêts américaines et son influence sur la pensée environnementale actuelle. Un ouvrage qui revisite les idées de Thoreau, visionnaire de la préservation de la nature bien avant l’heure.

7. L’Âge d’eau : Une fiction prémonitoire ?

Dans l’Âge d’eau, l’auteur Benjamin Flao imagine ce que sera le monde après l’élévation des eaux qui a redessiné le monde. Il offre une fresque sombre où seuls les plus riches trouvent refuge tandis que les plus pauvres luttent pour survivre. Les dessins somptueux servent la narration, tout aussi poétique. Ce n’est pas sans rappeler le dessin animé récemment sorti au cinéma Flow : le chat qui n’avait plus peur de l’eau.