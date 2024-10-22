«Четверги на вилле»: искусство и гастрономия в одном бокале на вилле Эфрусси-де-Ротшильд

Этой зимой, с 7 ноября по 3 апреля 2025 года, каждую неделю вилла станет местом встреч и обсуждений на самые разные темы.

Если вам понравились летние «Ноктюрны» на вилле Эфрусси-де-Ротшильд в Сен-Жан-Кап-Ферра, вы по достоинству оцените программу «Четвергов на вилле» («Les Jeudis de la Villa»). На протяжении 19 вечеров вас ждут особые встречи с интересными людьми и неординарными темами.

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Начиная с 7 ноября 2024 года, каждый четверг за ужином в уютной обстановке будут проходить беседы с признанными экспертами в таких областях, как искусство, культура, наука, здоровье, энология, дизайн и музыка. Вечера будут проходить в камерной атмосфере (около тридцати участников), а ужин будет готовить шеф-повар Од Ромеро-Филиповски (Aude Romero-Filipowski) в ресторане Béatrice.

Первый вечер откроет Филипп Фор-Брак (Philippe Faure-Brac) с темой «Энология, поэзия и геология». В последующие недели в гостях будут автор детективных романов Бернар Делупи (Bernard Deloupy), историк и писатель Франк Ферран (Franck Ferrand), Анн Допффе (Anne Dopffer) — директор национальных музеев XX века департамента Приморские Альры, художник и основоположник стрит-арта Эрнест Пиньон-Эрнест (Ernest Pignon-Ernest), а также композитор и дирижер Лоран Петижирар (Laurent Petitgirard).

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