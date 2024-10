“Les Jeudis de la Villa”: Villa Ephrussi de Rothschild unisce cultura e gastronomia

Appuntamento ogni giovedì dal 7 novembre al 3 aprile 2025.

Se siete amanti dei “Nocturnes” di Villa Ephrussi de Rothschild a Saint-Jean-Cap-Ferrat e dei suoi spettacoli all’aperto, sicuramente apprezzerete “Les Jeudis de la Villa”, i giovedì della villa. Per questa seconda stagione sono in programma 19 serate eccezionali.

Tutti i giovedì sera, a partire dal 7 novembre 2024, esperti nel campo dell’arte, della cultura, della scienza, della salute, dell’enologia, del design e della musica si riuniranno per parlare e discutere durante le cene-dibattiti. Una serata dall’atmosfera intima (con circa trenta persone per data), in cui degustare una cena preparata dalla chef Aude Romero-Filipowski del ristorante Béatrice.

Il primo ospite? Philippe Faure-Brac con una proposta dal titolo Enologia, poesia e geologia. Saranno presenti anche lo scrittore di gialli Bernard Deloupy, Franck Ferrand, scrittore esperto di storia, Anne Dopffer, direttrice dei Musei nazionali del XX secolo delle Alpi Marittime, Ernest Pignon-Ernest, precursore dell’arte urbana, e il compositore e direttore d’orchestra Laurent Petitgirard.

