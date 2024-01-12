Камий Свара, заместительница мэра: «Я счастлива быть полезной Княжеству»

Первая заместительница Жоржа Марсана впервые публично выступила после обвинений, выдвинутых в адрес главы городского муниципалитета.

В начале января мы узнали, что первая заместительница мэра, Камий Свара, теперь исполняет обязанности Жоржа Марсана на неопределенный срок после обвинения депутата в «даче взятки государственному чиновнику», «получении взятки от государственного чиновника», «активной и пассивной торговле влиянием», «незаконном извлечении выгоды государственным чиновником» и «преступном сговоре».

После первой беседы с нашими коллегами из издания Monaco-Matin на полях ежегодного муниципального совета, где она впервые выступила, Камий Свара также ответила на вопросы в эфире Monaco Info.

«Господин Марсан остается мэром, заверила она. Я замещаю его в его отсутствие, у него неприятности. Естественно, жизнь моя изменилась, я стала проводить в мэрии намного больше времени. Сегодня дом монегасков стал и моим домом. Это – нормально, и я счастлива быть полезной Княжеству.»

Камий Свара замещает Жоржа Марсана на неопределенный срок – © Ameller

До сего дня она занималась социальными делами и медиатекой, но сегодня Камий Свара должна «присматривать за всем». «Я должна встречаться со всеми управлениями и ответственными сотрудниками, продолжает она. Это не так уж и сложно, потому что у нас замечательный персонал, который, конечно, был потрясен и ошеломлен происходящим, но он продолжает свою работу.»

Подтверждая, что несмотря на текущие события, все службы мэрии прекрасно продолжают работать, Камий Свара также заявила изданию Monaco-Matin, что речи о выборах нового мэра сейчас не идет: «для этого нет никаких оснований. (…) Это может произойти только в случае отставки мэра или отстранения государственного министра. (…) Пока никаких выборов не будет. Разве что, если муниципальный совет не вынесет меня и уволится в полном составе.»