Le Maire de Monaco Georges Marsan toujours absent, Camille Svara le remplace

La première adjointe au maire assurait dĂ©jĂ l’intĂ©rim depuis la mi-dĂ©cembre, pĂ©riode Ă laquelle Georges Marsan a Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă vue puis inculpĂ©.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le Maire de Monaco et trois autres personnes sont inculpées pour « corruption active sur un agent public national », « corruption passive par un agent public national », « trafics d’influence actif et passif », « prise illégale d’intérêt par un agent public national » et « association de malfaiteurs ».

Camille Svara, ici Ă gauche Ă l’Ă©tĂ© 2023, assure la supplĂ©ance du Maire Georges Marsan pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. ©Mairie de Monaco

La Mairie de Monaco l’a confirmĂ© hier, Camille Svara « a acceptĂ© d’assurer la supplĂ©ance du Maire Georges Marsan pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e ». « Cette disposition permet Ă l’ensemble des services communaux de poursuivre leurs missions et de garantir ainsi la continuitĂ© des services publics communaux ». Pour rappel, l’Ă©dile monĂ©gasque ne peut plus entrer en contact avec les personnels de la Mairie.

Quelques jours après les faits, Georges Marsan s’était exprimé via un communiqué envoyé par son avocat, Me Brezzo, dans lequel il affirmait n’avoir jamais profité de sa position et confiait sa hâte de voir son innocence établie.

