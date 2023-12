Georges Marsan est interdit d’entrer en contact avec le personnel de la Mairie

Le Maire de Monaco est placé sous contrôle judiciaire.

Nouvel Ă©lĂ©ment dans l’affaire qui concerne le Maire de la PrincipautĂ©, Georges Marsan. Comme l’ont dĂ©voilĂ© nos confrères de Monaco-Matin, le Parquet gĂ©nĂ©ral a annoncĂ© l’interdiction pour l’Ă©dile d’entrer en contact avec les autres membres du personnel de la Mairie.

« Les investigations se poursuivent activement dans le dossier d’instruction dans lequel plusieurs personnes ont Ă©tĂ© inculpĂ©es. Cette semaine, ont notamment eu lieu deux perquisitions ainsi que des auditions. Les personnes inculpĂ©es restent sous contrĂ´le judiciaire, dans le cadre duquel monsieur Marsan n’a notamment pas le droit d’entrer en contact avec tout le personnel de la mairie de Monaco », nous confirme le Procureur gĂ©nĂ©ral.

Pour rappel, Georges Marsan et trois autres personnes sont inculpées pour « corruption active sur un agent public national », « corruption passive par un agent public national », « trafics d’influence actif et passif », « prise illégale d’intérêt par un agent public national » et « association de malfaiteurs ».

Le Maire s’Ă©tait exprimĂ© via un communiquĂ© envoyĂ© par son avocat, Me Brezzo, dans lequel il affirmait n’avoir jamais profitĂ© de sa position et confiait sa hâte de voir son innocence Ă©tablie. Mais pour l’heure, Georges Marsan a interdiction d’entrer en contact avec les Ă©quipes municipales. L’interim est assurĂ© par sa première adjointe, Camille Svara. Les enquĂŞteurs ont, au cours des derniers jours, procĂ©dĂ© Ă deux nouvelles perquisitions et Ă de nouvelles auditions.