Жоржу Марсану запретили общаться с сотрудниками мэрии

Мэр Монако Жорж Марсан был помещен под судебный надзор.

В рамках расследования, касающегося деятельности мэра, появились новые детали. Как сообщили наши коллеги из Monaco-Matin, прокуратура официально объявила о запрете для мэра на любые контакты с сотрудниками муниципалитета.

«Расследование, в ходе которого нескольким лицам были предъявлены обвинения, активно продолжается. На этой неделе прошли два обыска и состоялись новые допросы. Обвиняемые находятся под судебным надзором, в соответствии с которым г-ну Марсану строго запрещено контактировать с сотрудниками мэрии Монако», — подтвердил генеральный прокурор.

Напомним, Жорж Марсан вместе с тремя другими лицами обвиняется в «даче и получении взятки государственным должностным лицом», «активной и пассивной торговле влиянием», «незаконном извлечении выгоды государственным должностным лицом» и «преступном сговоре».

В официальном заявлении, переданном через адвоката Тома Бредзо мэр заявил, что никогда не злоупотреблял своим служебным положением и стремится доказать свою невиновность. Тем не менее, в настоящее время Жоржу Марсану запрещено общаться с сотрудниками мэрии. В его отсутствие обязанности мэра исполняет первый заместитель Камий Свара (Camille Svara). В минувшие дни следствие провело два новых обыска и серию допросов.