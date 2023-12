Caso Georges Marsan: divieto di entrare in contatto con il personale del Comune

Il Sindaco di Monaco è in stato di fermo.

Nuovo tassello nel caso del sindaco del Principato, Georges Marsan. Come rivelato dai nostri colleghi di Monaco-Matin, la Procura ha annunciato che al sindaco è vietato contattare altri membri del personale del Comune.

“Le indagini proseguono attivamente sul caso che ha visto diverse persone accusate. Questa settimana sono state effettuate due perquisizioni e diversi interrogatori. Gli indagati restano in stato di fermo e il signor Marsan non è autorizzato ad avere contatti con il personale del Comune di Monaco”, ha confermato il Procuratore generale.

Ricordiamo che Georges Marsan e altre tre persone sono accusati di “corruzione attiva di un funzionario pubblico nazionale”, “corruzione passiva di un funzionario pubblico nazionale”, “traffico d’influenza attivo e passivo”, “conflitto di interessi” e “associazione a delinquere”.

Il sindaco ha rilasciato una dichiarazione inviata dall’avvocato Brezzo, il suo legale, in cui afferma di non aver mai approfittato della sua posizione ed esprime l’impazienza di vedere accertata la sua innocenza. Per il momento, tuttavia, a Georges Marsan è vietato avere qualsiasi contatto con il personale comunale. Il suo primo vice, Camille Svara, fa le sue veci. Negli ultimi giorni, gli inquirenti hanno effettuato due nuove perquisizioni e nuovi interrogatori.