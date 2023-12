« J’ai hâte que mon innocence soit établie » : le maire Georges Marsan régit suite à son inculpation

C’est l’affaire qui secoue Monaco depuis jeudi 14 décembre dernier.

Six personnes, dont le maire de Monaco, ont été placées en garde à vue jeudi dernier et plusieurs perquisitions ont été réalisées au cours de ces derniers jours par la Sûreté Publique. Dans le cadre d’une information judiciaire, les trois juges d’instruction monégasques sont chargés des chefs de « corruption active sur un agent public national », « corruption passive par un agent public national », « trafics d’influence actif et passif », « prise illégale d’intérêt par un agent public national » et « association de malfaiteurs ».

Comme l’indique le Procureur général contacté par Monaco Tribune, « à l’issue de ces opérations, quatre personnes dont le maire de Monaco, Georges Marsan, ont été présentées aux magistrats instructeurs qui les ont inculpées et placées sous contrôle judiciaire ». Les investigations se poursuivent et, en l’état, la justice ne divulguera pas plus d’informations sur l’enquête qui est couverte par le secret. Le Procureur général rappelle d’ailleurs que « les personnes inculpées restent présumées innocentes ».

Quatre personnes inculpées

À noter que si plusieurs médias indiquent cinq inculpations au total, il s’agit d’une erreur, nous confirme le Procureur général. Il n’y en a eu que quatre en tout – Georges Marsan et trois autres – deux des gardés à vue ayant été remis en liberté sans inculpation. Parmi eux : Georges Gambarini. La Mairie de Monaco a en effet indiqué samedi 16 décembre dernier que ce Conseiller Communal, délégué au Service de l’affichage et de la publicité avait été entendu dans le cadre d’une enquête en cours et, à l’issue de son audition, n’a pas été inculpé.

Dans un communiqué envoyé par l’avocat de Georges Marsan, ce dernier a déclaré : « une enquête est en cours et j’entends collaborer afin que la lumière soit faite. Mon action s’est toujours inscrite au bénéfice des administrés et a toujours été motivée par l’intérêt général et le rayonnement de la Principauté de Monaco. Les procédures en mairie sont claires et respectées. En tant que maire, je rappelle que je n’ai pas le pouvoir de prendre seul des décisions. Ces dernières sont prises par le Conseil Communal. Quant à la commande publique, elle est encadrée et contrôlée. Je sers le Conseil communal depuis 1991 et j’exerce les fonctions de maire depuis 2003. J’estime faire l’objet de mesures abusives et d’un véritable acharnement. Je l’affirme : je n’ai jamais profité de ma position. J’ai hâte que mon innocence soit établie. »

Me Brezzo précise qu’à ce stade, il n’y aura pas d’autre déclaration du maire ni de ses conseils « et nous ne serons pas en mesure d’accorder d’interview », a ajouté la défense.