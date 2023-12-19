«Я с нетерпением жду, что моя невиновность будет доказана»: мэр Жорж Марсан прокомментировал предъявленные ему обвинения
Дело, ставшее достоянием гласности в четверг, 14 декабря, потрясло Монако.
Шесть человек, включая мэра Монако, были взяты под стражу в прошлый четверг, после чего Служба государственной безопасности провела серию обысков. В рамках судебного расследования три монегасских следователя изучают обстоятельства по обвинениям в «даче и получении взятки государственным должностным лицом», «активной и пассивной торговле влиянием», «незаконном извлечении выгоды государственным должностным лицом» и «преступном сговоре».
В ответ на запрос Monaco Tribune, государственный прокурор заявил: «В результате проведения оперативных действий четыре человека, включая мэра Монако Жоржа Марсана, предстали перед следственными судьями, которые предъявили им обвинения и передали их под судебный надзор». Расследование продолжается, и в настоящее время суд воздерживается от разглашения дополнительной информации о ходе расследования в интересах конфиденциальности. Государственный прокурор напомнил, что «обвиняемые считаются невиновными до вынесения приговора».
В центре расследования — четверо обвиняемых
СМИ ранее сообщали о пяти обвиняемых, однако прокурор уточнил, что их всего четверо, включая мэра Жоржа Марсана. Двое задержанных были отпущены без предъявления обвинений, среди них — Жорж Гамбарини (Georges Gambarini.). В субботу, 16 декабря, мэрия Монако объявила, что член муниципального совета, ответственный за размещение объявлений и рекламы, был допрошен в рамках расследования и отпущен без обвинений.
В заявлении, присланном адвокатом Жоржа Марсана, говорится следующее: «Ведется расследование, и я готов сотрудничать, чтобы прояснить обстоятельства дела. Мои действия всегда были направлены на благо граждан и способствовали развитию Княжества Монако. Все решения муниципального совета принимались прозрачно и в соответствии с законом. Я хотел бы подчеркнуть как мэр, что у меня нет полномочий принимать решения самостоятельно. Эти решения принимаются муниципальным советом. Что касается государственных закупок, то они осуществляются под строгим надзором и контролем. Я служу в муниципалитете с 1991 года и занимаю должность мэра с 2003 года. Чувствую, что стал объектом неправомерных действий и безжалостной атаки. Могу заверить вас, что никогда не злоупотреблял своим положением. Я с нетерпением жду, что моя невиновность будет доказана».
Адвокат мэра Тома Бредзо (Me Brezzo) отметил, что на данном этапе не будет никаких дополнительных заявлений и, по словам защиты, мэр «не сможет дать никаких интервью».