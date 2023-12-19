«Я с нетерпением жду, что моя невиновность будет доказана»: мэр Жорж Марсан прокомментировал предъявленные ему обвинения

В марте 2023 года Жорж Марсан был избран мэром в шестой раз подряд, это рекорд для Монако. — © Управление по связям с общественностью / Микаэль Алези

Дело, ставшее достоянием гласности в четверг, 14 декабря, потрясло Монако.

Шесть человек, включая мэра Монако, были взяты под стражу в прошлый четверг, после чего Служба государственной безопасности провела серию обысков. В рамках судебного расследования три монегасских следователя изучают обстоятельства по обвинениям в «даче и получении взятки государственным должностным лицом», «активной и пассивной торговле влиянием», «незаконном извлечении выгоды государственным должностным лицом» и «преступном сговоре».

В ответ на запрос Monaco Tribune, государственный прокурор заявил: «В результате проведения оперативных действий четыре человека, включая мэра Монако Жоржа Марсана, предстали перед следственными судьями, которые предъявили им обвинения и передали их под судебный надзор». Расследование продолжается, и в настоящее время суд воздерживается от разглашения дополнительной информации о ходе расследования в интересах конфиденциальности. Государственный прокурор напомнил, что «обвиняемые считаются невиновными до вынесения приговора».

В центре расследования — четверо обвиняемых

СМИ ранее сообщали о пяти обвиняемых, однако прокурор уточнил, что их всего четверо, включая мэра Жоржа Марсана. Двое задержанных были отпущены без предъявления обвинений, среди них — Жорж Гамбарини (Georges Gambarini.). В субботу, 16 декабря, мэрия Монако объявила, что член муниципального совета, ответственный за размещение объявлений и рекламы, был допрошен в рамках расследования и отпущен без обвинений.

В заявлении, присланном адвокатом Жоржа Марсана, говорится следующее: «Ведется расследование, и я готов сотрудничать, чтобы прояснить обстоятельства дела. Мои действия всегда были направлены на благо граждан и способствовали развитию Княжества Монако. Все решения муниципального совета принимались прозрачно и в соответствии с законом. Я хотел бы подчеркнуть как мэр, что у меня нет полномочий принимать решения самостоятельно. Эти решения принимаются муниципальным советом. Что касается государственных закупок, то они осуществляются под строгим надзором и контролем. Я служу в муниципалитете с 1991 года и занимаю должность мэра с 2003 года. Чувствую, что стал объектом неправомерных действий и безжалостной атаки. Могу заверить вас, что никогда не злоупотреблял своим положением. Я с нетерпением жду, что моя невиновность будет доказана».

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Адвокат мэра Тома Бредзо (Me Brezzo) отметил, что на данном этапе не будет никаких дополнительных заявлений и, по словам защиты, мэр «не сможет дать никаких интервью».