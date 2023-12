Affaire Georges Marsan, sécurité, jeunesse… Pierre Dartout s’exprime pour la fin d’année

Dans une interview diffusée sur Monaco Info, le Ministre d’État est revenu sur les points majeurs de l’actualité monégasque.

Parmi les sujets de cette fin d’année, l’inculpation du Maire Georges Marsan a secoué Monaco à quelques semaines des fêtes. L’élu avait été placé en garde à vue le jeudi 14 décembre, puis, avec trois autres personnes, été inculpé pour « corruption active sur un agent public national », « corruption passive par un agent public national », « trafics d’influence actif et passif », « prise illégale d’intérêt par un agent public national » et « association de malfaiteurs ».

Alors que le Parquet général vient d’annoncer l’interdiction pour le Maire d’entrer en contact avec les autres membres du personnel de la Mairie, Pierre Dartout s’est vu interrogé sur le sujet. « Toute personne dans la situation où est M.Marsan bénéficie de la présomption d’innocence », a tenu à clarifier le Ministre d’État, qui a écrit à la Secrétaire d’État à la Justice depuis l’annonce de l’inculpation. « Pour avoir connaissance des mesures qui sont prises à son endroit […] Simplement pour apprécier si ces mesures posent un certain nombres de difficultés, ou non, dans l’admnistration de la commune et notamment dans le fonctionnement de la Mairie ».

À la question de la poursuite du mandat de Georges Marsan, le Ministre d’État assure sa position. « Je n’ai pas à avoir un avis là-dessus.. en précisant qu’il y a certaines conditions, il faut vérifier si elles sont remplies, qui font qu’il peut être empêché de remplir ses fonctions mais pour autant, il reste Maire de Monaco ».

Un budget primitif « ambitieux et réaliste »

Jeudi 21 décembre, le Budget primitif pour l’exercice 2024 était adopté à 16 voix « pour », cinq voix « contre » et deux abstentions. Après quelques divergences entres le Conseil national et le Gouvernement, Pierre Dartout ne cache pas sa satisfaction. « Nous avons pu mesurer, pendant les semaines qui ont procédé ce vote, un progrès dans les contacts que nous avions avec le Conseil national puisque ces contacts se sont déroulés dans une ambiance constructive », relate-il. « Même si nous ne sommes pas d’accord sur tout, naturellement », évoquant la démarche du « pas vers l’autre ».

« C’est un budget ambitieux et réaliste ». « Réaliste parce que nous devons toujours avoir le souci de l’équilibre des finances publiques, ne pas recourir à l’emprunt ». Pierre Dartout nuance : « Nous devons faire en sorte que le Budget soit porteur de l’ambition qu’a la Principauté dans son développement, dans son attractivité, dans sa création de richesses et d’emplois ».

À la question des projets pour l’année à venir, Pierre Dartout évoque la mobilité, le centre de traitement des déchets et le centre commercial de Fontvielle. À propos de ce dernier, le Ministre d’État illustre notamment « l’ambition et le réalisme » nécessaires à sa réalisation. « L’ambition de faire un centre commercial de meilleure qualité, redimensionné […] En même temps, être réaliste sur le coût de l’opération et avoir ce souci d’un bon équilibre ».

« Nous avons un niveau de sécurité inégalé »

Autre sujet abordé, celui de la sécurité. « Les forces de l’ordre se doivent de rester très vigilantes. Nous sommes dans une période assez anxiogène ». Pierre Dartout évoque la fusillade survenue jeudi 21 décembre dans l’Université Charles de Prague, pour laquelle le Prince Albert II a récemment présenté ses condoléances envers les familles des 13 victimes. « Monaco n’est pas épargné par cet état d’esprit ». « Ce que je peux dire aux Monégasques, c’est que nous avons un niveau de sécurité ici qui est inégalé », assure le Ministre d’Etat. « Toutes les mesures sont prises, notamment en cette période de fêtes, pour que les choses se passent le mieux possible ».

Jeunesse : « faire plus et mieux »

« Nous avons pris conscience que sur ce plan, il fallait faire plus et mieux ». Pierre Dartout revient sur le sujet de la patinoire monégasque, absente du territoire pour la seconde année consécutive. « La question de la patinoire doit être vue au regard des contraintes que nous avons sur le plan énergétique, sur le plan environnemental ». « Monaco, avec 2,2km2, ne peut malheureusement pas garantir toute l’offre d’équipements sportifs ou d’infrastructures pour tous ou dans tous les domaines », ajoute-t-il. L’occasion pour Pierre Dartout de confirmer que le projet de bowling en Principauté « se poursuit ».

Cadre de vie : « un équilibre à trouver »

Le Ministre d’Etat évoque les importants travaux en cours dans la Principauté. « Fontvieille avec l’îlot Charles III, le nouveau collège mais, dans d’autres endroits de la Principauté, il y a la poursuite de constructions de logements privés et domaniaux ». « C’est très important pour l’économie monégasque. La prospérité de Monaco est liée en grande partie à la construction et à la réussite de ces projets ». « Pour autant, nous sommes parfaitement conscients des contraintes, des nuisances, donc il y a, là aussi, un équilibre à trouver ». Pierre Dartout évoque notamment des outils silencieux utilisés par un nombre grandissant d’entreprises, pour veiller au confort des résidents monégasques.

Moneyval, appliquer la réglementation

En début d’année 2023, le rapport Moneyval invitait Monaco à « intensifier ses efforts en matière d’enquêtes et poursuites de blanchiment de capitaux, de confiscation et recouvrement des produits du crime, et renforcer son système de supervision. » Interrogé à ce sujet, Pierre Dartout dresse un premier bilan.

« Nous avons voté trois lois et avons un quatrième projet de loi qui va être examiné en janvier. Ces lois sont très importantes, cela montre que nous avançons de façon très nette dans la conformité de nos textes. Parallèlement, nous travaillons dans la mise en oeuvre de ces textes ». « Nous sommes amenés à prendre des sanctions administratives, nous ne le faisons pas de gaieté de coeur mais c’est nécessaire pour faire en sorte que la réglementation s’applique au mieux », conclura le Ministre d’État.