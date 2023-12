Le Prince Albert II présente ses condoléances après la fusillade de Prague

13 étudiants ont été tués par le tireur.

Ce jeudi 21 décembre, nous apprenions avec effroi la fusillade qui a eu lieu au sein de l’Université Charles de Prague, qui a fait 13 morts et 25 blessés, devenant ainsi « la pire fusillade moderne du pays. »

Le Prince Albert II a adressé ce vendredi une dépêche officielle au Président de la République tchèque, Petr Pavel :

« Monsieur le Président,

C’est avec une émotion et une tristesse immenses que j’ai appris l’effroyable fusillade qui a eu lieu dans l’Université Charles de Prague, où des personnes ont été tuées, et d’autres blessées. Nos pensées sont dirigées vers les familles endeuillées des victimes innocentes de cet épouvantable acte de violence. Au nom du peuple de Monaco, de ma Famille et de moi-même, permettez-moi de vous présenter nos plus sincères condoléances.

Soyez assuré, Monsieur le Président, de notre profonde solidarité dans des circonstances aussi tragiques. »

Selon les autorités tchèques, l’assaillant, un étudiant de 24 ans, s’est suicidé sur les lieux. Pour l’instant, ses motivations ne sont pas connues, mais il aurait annoncé son macabre projet sur les réseaux sociaux avant de le mettre à exécution.